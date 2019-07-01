Özgür Gazeteciler İnsiyatifi: 154 gazeteci tutuklu

Özgür Gazeteciler İnsiyatifi, gazetecilere yönelik 6 aylık rapor hazırladı. Raporda, geride kalan 6 ayda “toplumu bilgilendirme, aydınlatma ve haber verme” görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerin yine baskıların odağı olduğu belirtildi.

Gazetecilerin bu süre zarfında mesleklerini oldukça zor şartlar altında, kısıtlanan imkan ve koşullara rağmen sürdürmekte ısrarcı olduğu vurgulanarak, “Siyasal iktidar, sistem/rejim gibi medyayı da tek tipleştirdi. Ülkenin hemen hemen tüm medya organlarını ve yayın kuruluşlarını kendi emelleri için ‘hizaya’ çeken iktidarın kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve hedef gösterici dili medyada da vücut buldu. Yerel seçimler süresince gerçekleri ve hakikati manipüle etmek için her türlü çabayı sarf eden iktidar medyasına toplum, 31 Mart ve 23 Haziran sandıklarında yanıtını verdi” denildi.

‘ÖZGÜR BASINI SAVUNACAĞIZ’

Gazete Duvar'da yer alan habere göre raporda gazetecilerin karşılaştığı sorunlar şöyle ifade edildi: “Bunca bilgi kirliliği ve yanlış haber bombardımanına karşı toplumun sesi, gözü ve kulağı olan, aynı zamanda toplumun doğru haber alma hakkını savunan gazeteciler, bu 6 ayda da yılmadan, kararlı bir şekilde ‘Gazetecilik Suç Değildir’ diyerek, hakikati savundu. Bölgemizin tamamını cendere altına alan savaşların ve silahların gölgesinde durmadan, bıkmadan haberin peşinden koşan muhalif ve özgür basın, ‘hakikatin yükünü’ taşıyarak, gerçekleri karanlıkta bırakmadı. Ülkeyi gazete, ajans, televizyon ve radyo mezarlığına dönüştüren, gazetecileri nezarethanelere ve hapishane hücrelerine dolduran, adliyelerde gazeteciliği yargılayan zihniyet bir kez daha teşhir olmuştur; kazanan gazeteciler, kaybeden gazeteciliği yargılayanlar olmuştur.

Zaman, korkmadan cesaretle gerçeğin üzerine yürüme zamanıdır. Dün olduğu gibi bugün de mesleğimize, haberlerimize, kimliğimize yapılan her baskıyı ve saldırıyı, örgütlü ve kararlı bir duruşla boşa çıkarmanın çabası içeresinde olacağız. Özgür basını, haber ve gazeteciliği her yerde savunacağız. Gazeteciliği asla suç haline getiremezsiniz; gazetecilik suç değildir. Gazetecilere yönelik gözaltı, tutuklama, soruşturmalar ve davalar son bulsun. Habere, gazeteciliğe, basına, ifadeye özgürlük! Cezaevi hücrelerinde tutulan 154 gazeteciye özgürlük!”

287 GAZETECİ YARGILANDI

ÖGi’nin hazırladı “Gazetecilere Yönelik 6 Aylık Hak İhlali Raporu”nda şu bildiler yer aldı: