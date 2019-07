Game Of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'den, final bölümünü beğenmeyenlere yanıt

Game of Thrones dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinin yazarı George RR Martin, dizi hayranlarının final sezonuyla ilgili olumsuz yorumlarından duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdi.