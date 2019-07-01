İHD: Adana'da son 7 ayda 497 çocuk cinsel istismara uğradı

Türkiye’nin birçok kentinde olduğu gibi Adana ilinde de çocuklara yönelik kötü muamele, şiddet, cinsel taciz, kaçırılma, tecavüz, ölüm, çocuk işçiliği, gözaltı, tutuklama, anadil eğitiminin yoksunluğu ve genel olarak eğitim sistemindeki yetersizlikler, göze çarpan önemli hak ihlalleri arasında yer alıyor.

İHD Adana Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu tarafından yayımlanan raporun istatistiki veriler kısmında, Adana’da son yedi ayda istismara uğrayan çocukların sayısının 497 olduğu dikkat çekti. Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise intihara teşebbüs eden çocukların sayısı oldu. 26’sı erkek 95 çocuğun intihara teşebbüs ettiği raporlara yansıdı.

Raporda hak ihlalleri şöyle sıralandı:

-Çocuğun cinsel istismarı: 136’sı erkek, 361 kız çocuk.

-Aile içi şiddet-kötü muamele: 65’i erkek, 125 kız çocuk.ss

-Adil olaylarda ölüm: 6’sı erkek, çocuk toplam 9 çocuk.

-Yangın ölüm: 1 çocuk.

-İntihar: 2’si erkek, 1’i kız çocuk.

-İntihara teşebbüs: 26’sı erkek, 69’u kız çocuk.

-Suda boğulma: 4 erkek çocuk.

-Toplumsal olaylarda gözaltı: 27 erkek çocuk.

-Çocuğun alıkonulması: 15’i erkek, 82’i kız çocuk

-Tecavüz: 2 kız çocuk.