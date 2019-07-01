Kumpas mağdurları: Acı çektik ama asla pes etmedik

FETÖ’nün kurgu ve kumpas operasyonlarıyla davaya dönüştürdüğü Ergenekon süreci 12 yıl sonra resmen çöktü. Ergenekon kumpasının mağdurları ve hukukçular 12 yıl sonra gelen adaletin ardından gazetemize konuştu.

‘Çok acılar çektik’

Eski Deniz Subayı Hasan Ataman Yıldırım, Ergenekon kumpasında cezaevinde yattığını belirterek, “Geç gelen adalet adalet değildir. Ancak biz yine de adalet gelsin istiyorduk. Çok sayıda insan bu dava kapsamında hayatını kaybetti. Çok acılar çektik. Biz o dönemlerde mahkeme heyetine sizler yargılanacaksınız dedik. Çok mücadele ettik. Asla pes etmedik” dedi.

‘Asrın davası bitti’

Ergenekon kumpas davasının avukatlarından Celal Ülgen ise Ergenekon kumpas davasının asrın davası olduğunu belirterek, “Dönemin başbakanının ‘ben bu davanın savcısıyım’ dediği dava bitti. Bugün haklının ve doğrunun yanında direnç simgesine dönüşen İlhan Selçuk yok; Türkan Saylan yok. Askerlere 1 Mart Tezkeresi’nin reddedilmesinin faturası kesildi. İlker Başbuğ ve Genel Kurmay karargâhının sanık konumuna getirilmesi ve Ergenekon davası içine monte edilmesi tam da bu yüzdendir. Yabancı servislerle kotarılan ve F tipi ile siyasi iktidar prodüktörlüğünde gerçekleştirilen soruşturma sürecinin düşman kuvvetleri savaş bakanı Zekeriya Öz’dür. Başbakanın zırhlı aracının hediye edildiği, olağanüstü yetkilerle donatılan Öz. Mustafa Balbay’ın, Tuncay Özkan’ın tutuklu olarak getirildikleri duruşma günününde ağızları tutularak karga tulumba duruşma dışına atılmaları unutulur mu? Konuşan değil susan avukatların tercih edildiği günler unutulabilir mi? Şimdi aklanma kararı çıktı ama geçmişi nasıl sileceğiz? Bir özür bile dilemediler üstelik. Biz, salt bir sözle özür dilenmesini de kabul etmiyoruz. Türk yargısının normalleşmesi, hukukun üstünlüğü ilkesinin geri dönmesi, yargıç teminatının yeniden sağlanması halinde özür kabul edilebilir” diye konuştu.

‘Ders olmalı’

Ergenekon davasının avukatlarından Ahmet Çörtoğlu ise beraat kararının delil yetersizliğinden değil, böyle bir örgüt olmadığından verilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Çörtoğlu, “Gerekçeden sonra yasal yollara başvuracağız. 12 yıllık zulüm son buldu. Bu yargılama süreci Türk hukukuna ve yaşamına ders olmalıdır. Adalette gecikme dünyanın her yerinde vardır. Ancak bu adalet çok çok geç geldi” dedi.