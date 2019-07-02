Barolar: Gerilim dili terk edilsin

Bölge baro başkanları, Tunceli Barosu’nun ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantı sonrasında baro başkanlarının imzasıyla yapılan ortak açıklamada, “Yasal belirsizlik hali derhal ortadan kaldırılarak, çerçevesi kesin olarak belirlenmiş ve daraltılmış bir terör tanımı yapılmalıdır. Şiddet araçlarına başvurmayan fikir beyanları, terörizm suçları kapsamında soruşturma ve kovuşturmalara konu edilmekten vazgeçilmelidir. Hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmayan, hatta soruşturma ve iddia bulunmayan binlerce kişi istihbari bilgiler gerekçe gösterilerek kamu hizmetine alınmamaktadır. Bu hukuksuz uygulamadan vazgeçilmeli ve mağduriyetler derhal giderilmelidir. FETÖ-PDY terör örgütüne mensup hâkim, savcılar ve kolluk görevlileri eliyle yürütülen hukuk dışı karanlık soruşturma ve kovuşturmaya tanıklık ettik. Bu nedenle devlete karşı suçlar açısından af düzenlemesi kesinlikle elzem hale gelmiştir. İfade özgürlüğü kapsamında tutuklu olan gazeteciler, STK temsilcileri, akademisyenler, siyasetçiler ve diğer tüm mağdurlar derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.