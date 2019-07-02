Yüzbaşı Eren’e adalet yine uğramadı

Atabeyler davası ile tutsak edilen ve 3 yıl önce hakkında yeniden yargılama kararı verilen Yüzbaşı Kara Pilot Murat Eren hakkında dünkü duruşmada da beraat kararı verilmedi. Mahkemenin, bir önceki duruşmada “Ben görevli değilim” diyerek Adalet Bakanlığı’na gönderdiği dosya, bakanlıktan “Mahkeme yetkilidir” yanıtı ile döndü. Mahkeme, dosyanın incelenmesi için 24 Eylül’e yeniden duruşma tarihi verdi. Mahkemede konuşan Eren, “13 yılı aşkın süredir adalet bekliyorum. Adalette gecikme ve erteleme söz konusu. Silahlı Kuvvetler’de pilota ihtiyaç var. Sıralı komutanlarım da beni bekliyor. Bir an önce görevime dönmeyi bekliyorum. 13 yıllık haksızlığa son verin” dedi.

Eski Özel Kuvvetler Pilotu Yüzbaşı Eren’in Atabeyler davası kapsamında, “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” iddasıyla yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması dün, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Murat Eren ve avukatı Muhammet Sarıkaya katıldı. İlk duruşmada mahkeme, yargılamanın “anayasal düzene karşı işlenen suçlara” bakmakla görevli ağır ceza mahkemesinde yapılması amacıyla dosyayı Adalet Bakanlığı’na göndermişti. Mahkamede dün görülen duruşmada ise dosya, Adalet Bakanlığı’ndan geri döndü. Bakanlık, “görev sorunun yargısal yönden çözülebileceği gerekçesiyle kanun yararına bozma yoluna gidilmediğine” karar verdi. Bakanlıktan gelen yanıta göre, 1. Ağır Ceza Mahkemesi davaya “görevli mahkeme” sıfatıyla bakabilecek.

‘Delillerle oynandı’

Mahkemede, FETÖ çatı davasında ve MSB Komisyonu kararında Atabeyler davasının FETÖ tarafından TSK’ye kumpas olduğunun tüm devlet ricali ve kamuoyu tarafından kabul edildiğini söyleyen Eren’in avukatı Sarıkaya, “Murat Eren’in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda da 2006 yılında Murat Eren hakkında yapılan aramada ele geçirildiği iddia edilen verilerin hukuka aykırı elde edilmiş delil niteliğinde olduğu açıkça ifade edilmiştir. Yargılama esnasında aldığımız bilirkişi raporlarında Murat Eren’den ele geçirildiği iddia edilen dijitaller üzerinde kendisi cezaevinde tutukluyken üzerinde oynama yapıldığı belgelendi” dedi. Bir önceki duruşmada mahkemenin verdiği görevsizlik kararına itiraz ettiklerini anımsatan Sarıkaya, “Adalet Bakanlığı’nın yanıtı da bu yönde. Dosyayı incelemeye almanızı talep ediyoruz. İfade için 28 Mart’ta çağırmıştınız. İfade alınacaksa alınsın, deliller toplanacaksa toplansın. 13 yıldır devam eden adaletsizliğin bitirilmesini istiyoruz. Bir an önce beraat kararının verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

‘Komutanlarım bekliyor’

Mahkemede savunması sorulan Eren ise 13 yılı aşkın süredir bu davadan yargılandığını, 3 yıl önce “yeniden yargılanmak” için serbest bırakıldığını, fakat buna karşın 3 yıldır yargılama beklediğini belirterek şunları kaydetti: “13 yılı aşkın süredir adalette sürekli bir gecikme, erteleme ve davalar arası uzun tarihler söz konusudur. Ben 49 yaşıma geldim. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin subaya ve pilota ihtiyacı var. Eğer davam biterse bir an önce Silahlı Kuvvetler’e dönüş için girişimlere başlayacağım. Sıralı komutanlarım görevime devam etmem için bu davayı bekliyor. Bu adaletsizliğin giderilmesini sizin vicdanınıza bırakıyorum. Dosyayı çalakalem bile inceleseniz görürsünüz. Dosyada bir tane sahte delil var. O delilin de FETÖ’cü sözde hâkimlerin, kendi çağırdıkları bilirkişilerin raporlarında bile benim haklı olduğum gerçeği ortaya çıktı. Dosyadaki bu delile baksanız bile derhal vicdani karara vereceğinize inanıyorum. Dosyanın bir an önce görüşülüp, karara bağlanmasını talep ediyorum. Mağduriyeti kabul etmiyorum. Ben Türk subayıyım, hiçbir zaman mağdur olmayacağım. Mağduriyet kelimesini kullanmayacağım. Bu ‘eksikliğe ve haksızlığa’ son vermenizi talep ediyorum.”

Savunmaların tamamlanmasının ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy, dosyanın incelemeye alınmasına, bu nedenle duruşmanın 24 Eylül 2019, saat 11.00’e bırakılmasına karar verdi.

‘Kumpas davası’

Cumhuriyet’e açıklama yapan avukat Sarıkaya, “Mahkeme, bir önceki duruşmada ‘Ben görevli değilim’ diyerek Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu. Adalet Bakanlığı ise bunu reddetti ve talebimizi yerine getirerek mahkemenin görevli olduğuna karar verdi. Mahkeme önümüzdeki süreçte dosyayı inceleyecek. 24 Eylül’de artık adil bir karar çıkmasını bekliyoruz. Davasının kumpas olduğu ve Murat Eren’in suçsuz olduğu ortada” dedi. Mahkeme sonrası konuşan Eren ise davanın takibi ve kamuoyunu bilgilendirme sürecindeki haberleri için Cumhuriyet’e teşekkürlerini ileterek “Bir sonraki duruşmada artık beraat bekliyorum” dedi.