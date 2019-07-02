Gazetecilere dava açan savcıdan trajikomik kitap

Sözcü davasının ilk iddianamesini hazırlayan, gazeteci Cem Küçük’ün “kahraman” olarak nitelediği Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, “Haberlere Karşı Yasal Haklar” isimli bir kitap çıkardı. Kitapta, “Gazetecilikte suç”, “Gazetecilerin hakları”, “Hangi haberler suçtur” konularını anlatan Ekren’in kitabın son kısmında ise anayasa, Yargıtay ve AİHM kriterlerine göre basın özgürlüğü konularına değinmesi ve gazeteciliği övmesi dikkat çekti.

Savcı Asım Ekren, kaleme aldığı “Haberlere Karşı Yasal Haklar” isimli kitabının önsözünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda edindiği tecrübeyi ve bilgiyi okurlara sunmak istediğini aktardı. Ekren’in önsöz kısmında gazeteciliğin günümüzün en saygın ve dinamik mesleği olduğunu belirtmesi dikkat çekti. Kamuoyunun nesnel şekilde bilgilendirilmesi için haberdar edilmesi, sağlıklı bilgi akışının devam etmesi ve demokrasinin güçlenmesinde gazeteciliğin önemli olduğuna değinen Ekren, gazeteciliğin kamunun gözü ve kulağı olduğunu belirtti. Yazdığı kitabın eleştirel savunma yolunda yol gösterici bir kaynak olduğunu belirten Ekren, basın özgürlüğü açısından da kitabının önemli yol gösterici olduğunu savundu. Sözcü gazetesi hakkında mesnetsiz iddialarla iddianame hazırlayan Asım Ekren, kitabının ifade ve basın özgürlüğü konusuna değindi. Basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün özel bir hali en önemli parçası olduğunu aktaran Ekren, ulusal ve uluslararası düzenlemelerle basın özgürlüğünün koruma altına alındığını belirtti. Basın özgürlüğü konusuna kitabında geniş yer veren Ekren, Sözcü gazetesi hakkında hazırladığı iddianamede ise yapılan haberleri, haber başlıklarını suçlama konusu yapmış, haberlerden subliminal mesaj çıkarmaya çalışmıştı.