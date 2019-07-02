26 yıldır yanıyor

Fotoğraf: Necati Savaş

Sivas Katliamı’nın üzerinden 26 yıl geçti. Ancak bu sürede katliamda yitirdiğimiz 33 aydının acısı hâlâ çok taze. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yobazlar tarafından ateşe verilen Madımak Oteli’nde yaşamını yitiren 33 aydın, binlerce yurttaşın yürüyüşüyle anıldı. Aileler yine ellerindeki fotoğraflara sarıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından Alevi örgütleri, dernekler ve sivil toplum kuruluşları, Sivas’ta 33 aydın için bir araya geldi.

Anmaya yoğun güvenlik

Sivas’ın Seyrantepe Mahallesi’ndeki cemevi önünde toplanan binler saat 11.00’de, en önde katledilen aydınların aileleri ve ellerinde yitirdikleri yakınlarının fotoğrafları ile yürüyüşe başladı, gözyaşları ve mücadele sloganları ile devam eden yürüyüşte “Sivas’ın ışığı sönmeyecek”, “Madımak utanç müzesine dönüştürülsün”, “Katiller halka hesap verecek”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atttı. Kortejdekiler Mevlana Caddesi güzergâhından 26 yıl önce gericiler tarafından yakılan Madımak Oteli’nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü. Anma boyunca yüzlerce yurttaşın da evlerinin balkonlarında yürüyüşü izlemesi dikkat çekerken, eylem komitesi de sık sık balkondaki yurttaşlara katledilen aydınları anmak ve Sivas’ın aydınlanması için birlik çağrısında bulundu. Sivas dışından gelen birçok otobüsün de “güvenlik önlemi” adı altında uzun süre şehir girişinde bekletildiği öğrenildi.

Yobazların ateşe vermesi sonucu önce “kebapçıya” sonra da bilim ve kültür merkezine dönüştürülen Madımak Oteli’nin önüne sadece aileler ve milletvekillerinin girişine izin verildi. Yüzlerce polisin görev aldığı yürüyüşte, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Havadan helikopter, yerde de TOMA ve çevik kuvvet ekiplerinin önlemleri ile yürüyüş tamamlandı.

Eski Madımak Oteli önüne gelen aileler gözyaşları eşliğinde katledilen aydınların fotoğraflarını ve karanfilleri bina önüne bıraktı. Binanın “utanç müzesine” dönüştürülmesi talebi karşılık bulmadığı için bu yıl da ailelerden ve Alevi derneklerinden hiç kimse bina içine girmedi. Bina önünde konuşan PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan, “Burasının ‘Madımak Utanç Müzesi’ olmasını talep ettik. Talebimizden vazgeçmedik” dedi.

Zamanaşımına uğradı

CHP heyeti adına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da 2013 yılında Sivas Katliamı davasının zamanaşımına uğradığını anımsatarak “Maalesef zamanaşımına uğradı bu dava. Bu katliam insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Bu davada hükümet katilleri kollamıştır. Katilerden biri, baş sanık emniyete 500 metre mesafede eceli ile ölmüştür” dedi.

HDP milletvekili Gülistan Koçyiğit ise “Aradan 26 yıl geçti ama acımız hâlâ çok taze. Çünkü Sivas’ın hesabı henüz sorulamadı. Biz baştaki katliamların hesabı sorulamadığı için, bu ülkede gerçek anlamda katliamlarla yüzleşilmediği için, her gün yeni katliamlara tanıklık ediyoruz. En son ve en kitlesel olanı da 10 Ekim Gar katliamıdır. Orada da 102 canımızı kaybettik” diye konuştu.