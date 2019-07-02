Hazine’yi kefil yaptılar

Hazine’nin herhangi bir sorun çıkması halinde borcu üstlenme taahhüdü verdiği kredilerin ayrıntıları belli oldu. Hükümetin köprü ve otoyol projeleri için Hazine milyarlarca dolarlık kredilere borç üstlenim taahhüdü verdi. Enerji projeleri, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü’nün faliyetleri için de dışarıdan milyonlarca dolar kredi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2018 Yılı Genel Faaliyet Raporu’nda, uluslararası kuruluşlardan sağlanan finansman ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından borç üstlenim taahhüdü verilen projelerin ayrıntıları da yer aldı. Geçen yıl DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla bütçeden yapılan harcamaların kısmi finansmanına yönelik olarak Avrupa Yatırım Bankası’ndan 150 milyon Avro tutarında kredi kullanıldı.

KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve enerji projelerinin finansmanında kullandırılmak üzere de Hazine geri ödeme garantisi altında Avrupa Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve Kore Eximbank’tan toplam 2 milar 392 milyon dolar kredi sağlandı. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu Marmaray Projesi’ne ek finansman amacıyla Avrupa Yatırım Bankası’ndan 183 milyon dolar tahsisli kredi alındı.

Borç 15.4 milyar dolar

Kamu-özel sektör işbirliği (KÖİ) modeli kapsamında yürütülen projeler için verilen borç üstlenim taahhüt tutarı 15.4 milyar dolara ulaşırken, borç üstlenim taahhüdü verilen kredilerin ayrıntıları da şöyle:

Avrasya Tüneli Projesi: Toplam proje maliyeti 1.2 milyar dolar. Borç üstlenim taahhüdü verilen kredi miktarı 960 milyon dolar.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü dahil) Kesimi: Bu proje için 13 Mayıs 2014 ve 11 Mart 2016 tarihli olmak üzere iki borç üstlenim anlaşması imzalandı. Projenin toplam maliyeti 3.4 milyar dolar. İlk anlaşma için borç üstlenim taahhüdü verilen kredi tutarı 2.3 milyar dolar. İkincisi için ise 420 milyon dolar.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit körfez geçişi) Otoyolu: Toplam proje maliyeti 6.3 milyar dolar. Borç üstlenim taahhüdü verilen kredi tutarı 4.9 milyar dolar.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi: Toplam proje maliyeti 1.3 milyar dolar. Taahhüt verilen kredi tutarı 1 milyar 40 milyon dolar.

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi: Toplam proje maliyeti 2.2 milyar dolar. Borç üstlenim taahhüdü verilen kredi tutarı 1.6 milyar dolar.

Çanakkale-Malkara Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü dahil): Toplam proje maliyeti 3.1 milyar Avro. Taahhüt edilen kredi miktarı 2.7 milyar dolar.

Ankara-Niğde Otoyolu: Toplam maliyet 1.4 milyar Avro. Borç üstlenim taahhüdü verilen kredi tutarı 1.3 milyar dolar.