Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında suç duyurusu

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski bakan Ali Babacan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Eski Hazine çalışanı Ali Çevik tarafından yapılan suç duyurusunda Babacan’ın “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği” öne sürüldü.

Odatv’nin haberine göre, eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı Ali Çevik, eski bakan Ali Babacan hakkında “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Çevik, Ali Babacan’a son dönemde bakanlık teklifinde bulunulduğu ve yeni parti kuracağı haberleri karşısında rahatsızlık duyduğunu belirtti. Suç duyurusunda bulunan Çevik, “Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpasının hayata geçirilmesinde FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini” öne sürdü.

‘PARTİ HABERLERİNİN ZAMANLAMASI MANİDAR’

Suç duyurusunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde Devlet eski Bakanı Ali BABACAN isimli kişinin yeni bir parti kuracağı hakkında haberler sıklıkla medyada boy göstermektedir. Esasen, uzun yıllar uyguladığı dışa bağımlı yanlış ekonomi politikaları nedeniyle bugün yaşadığımız ekonomik soruların da esas müsebbibi olan adı geçen kişinin zamanlaması çok manidar olan bu girişimi, FETÖ terör örgütünün son siyasi gelişmelerden faydalanarak mevcut hükûmeti zora sokmak, bir nevi intikam almak ve ülkeyi kaosa sürüklemek için adı geçen kişiyi yeniden görevlendirdiğini göstermektedir.”

Ali Babacan’ın “FETÖ’nün amaçları ve talepleri doğrultusunda faaliyette bulunduğu” iddia edilen açıklamada, “Ali Babacan ve diğer şüpheliler göreve geldikleri tarihten itibaren Hazine Müsteşarlığı’ndaki kritik kadrolara FETÖ mensuplarını atamış ve bir FETÖ kumpası olan İzmir Askeri Casusluk Davasını hayata geçiren tek bakan ve üst düzey yönetim olmuştur. Bir FETÖ kumpası olduğu Yargıtay kararı ile de tescillenen İzmir Askeri Casusluk Davası’nı kendine bağlı kurumlarda hayata geçiren tek bakan Ali Babacan olmuştur” denildi.