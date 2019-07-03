AKP'li başkanlardan Ekrem İmamoğlu'na randevu talebi

Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin il başkanlarına ziyaretlerini sürdürüyor. İlk olarak Saadet Partisini ziyaret eden İmamoğlu, ardından İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Sevim'in İstanbul dışında olması nedeniyle İmamoğlu'nu İl Başkan Yardımcısı Bülent Kaya karşıladı. Parti yöneticileriyle bir süre başbaşa görüşen İmamoğlu ardından Kaya ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"KENDİLERİNE TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİYORUM"

Saadet Partisi'nin demokrasiye katkı anlamındaki özgün tavırlarını takdirle izlediğini belirten İmamoğlu, “Bir belediye başkanı ya da bir siyasi kimlik olarak değil. Bu bağlamda Türkiye'nin demokrasi yaşamına bakışları ve ortaya koydukları refleksleri gerçekten Türkiye'nin lehine attıkları adımlardan dolayı bir siyasi parti duruşu olarak da kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Hem buradaki yönetime hem de kıymetli Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na adına bunu burada ifade etmeyi kendime vazife edinmek istiyorum" diye konuştu.

İmamoğlu ardından İYİ Parti İstanbul il Başkanlığı'na ziyaret etti. İl başkanı Buğra Kavuncu tarafından karşılanan İmamoğlu, Kavuncu ile bir süre baş başa görüştü. İYİ partiye seçim sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İMAMOĞLU'NA ZİYARET TALEBİ

İmamoğlu, “MHP ve AK Parti'den ziyaret talebinize ilişkin bir geri dönüş oldu mu?" sorusuna “MHP'den henüz geri bir dönüş almadık. Bekliyoruz. Yani il başkanının şehir dışında olduğuna dair bir bilgi iletildi. Henüz bir geri dönüş almadık. AK Parti'den dün öğleden sonra akşama doğru sadece bütün belediye başkanları ile ziyaretimize gelmek istediklerini noktasında bir geri dönüş iletildi. Pazartesi bir randevu verdik. Ama bu belediye başkanlarının ziyareti elbette bizi çok mutlu eder. Başımızın üzerlerinde yerleri var. Kaldı ki bir arada çalışacağız. Pazartesi günü kendilerini beklediğimizi belirttik. Tabi bizim talebimiz başka bir talep. Onunla bağlantılı olduğunu söylemiyorum, düşünmüyorum da. Böyle bir gelişme olduğunu sizlerle paylaşmış olayım. Taleplerine randevu karşılığımızı hemen verdik. Ama dilerim ve isterim ki AK Parti siyasi parti olarak il merkezinde bizimle buluşmayı aynı zamanda siyasetin dilinin tavrının değişmesine dönük olan toplumun talebine dönük karşılığı olarak cevap vermiş olurlar. Bunu bekliyoruz. Ben beklemiyorum. Bence 16 milyon İstanbullu bekliyor. Bu tavrı her siyasi partiden bekliyorum. Bu bir normalleşmedir, uzlaşmadır. Her zaman el sıkmanın göstergesidir" yanıtını verdi.

"ANITKABİR'İ ZİYARET EDEREK ATAMIZIN HUZURUNA ÇIKACAĞIZ"

İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili soruya ise “Biz bu kararımızı verdikten sonra Anıtkabir komutanlığı ile de irtibata geçtik. Bir devlet töreni statüsünde vatandaşlarımızın olmadığı bir saat aralığında sabah erken saatlerinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kurumsal ziyareti. Benimle birlikte belediye meclis üyelerimiz İstanbul'un 39 belediye başkanı, aynı zamanda onlarda İBB Meclis üyesi. Anıtkabir'i ziyaret ederek atamızın huzuruna çıkacağız ve çelenk töreni olacak. Törenin zamanlamasını yazılı bir şekilde hem siyasi partilere hem de belediye başkanlıklarına bildirdik. Geri dönüşleri alıyoruz, bu hafta sonuna kadar dönülmesi noktasında da bir takvim belirledik. Aynı zamanda Pazartesi de mecliste sözlü olarak dile getireceğim. Umarım hep birlikte belki de ilk defa özellikle son 30 yıldır ilk defa İBB olarak göreve başlamanın verdiği takvim başı itibariyle güzel bir ziyaret yaparak devlet geleneğimizin bir usulünü de yerine getirmiş oluruz. Hem atamızın huzurunda silah arkadaşlarına dualarımızı minnet duygularımızla dile getirmiş oluruz. Dolayısıyla kendilerinden cevap bekliyoruz" şeklinde yanıt verdi.