Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa'nın çöp sorunu bitiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre projelerini peş peşe hayata geçiriyor. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi'nin yer aldığı alanı kent ormanına dönüştürmeyi ve depolanan atıklardan elektrik enerjisi üretmeyi hedefleyen çalışmalara bir yenisi eklendi. Büyükşehir Belediyesi, Bergama’da 2011 yılında hizmete alınan katı atık depolama alanının iyileştirilmesini sağlamak, atıkları geri dönüştürmek ve çöpten elektrik üretmek için yeni bir tesis kuruyor. Bergama, Kınık, Dikili ve Aliağa ilçelerinin evsel atıklarının değerlendirileceği günlük 500 ton kapasiteli Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi için 11 Temmuz’da ihaleye çıkacak. Tesis tamamlandığında koku, çevresel kirlilik ve kirletici gazların salımı bitecek. Çöp sorun olmaktan çıkıp, ekonomik ve ekolojik bir değere dönüşecek.

Havaya, suya ve toprağa saygı



280 bin metrekarelik depolama alanının 173 bin metrekarelik kısmında kurulacak Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi; “Mekanik Ayırma”, “Biyometanizasyon”, “Kompost” ve “Yenilenebilir Enerji Kaynağı’ndan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi” olmak üzere 4 üniteden oluşacak. Cadde ve sokaklardan toplanan, belediye kamyonları ile mekanik ayırma tesisine gelen belediye atıkları, tesisin hemen girişinde bulunan tamamen kapalı atık döküm alanına boşaltılacak ve “Mekanik Ayırma Ünitesi”ne alınacak. Burada geri dönüşüme yönlendirilecek malzemeler ayrılacak. Biyometanizasyon Tesisi’nde yiyecek ve bahçe atıkları gibi organik atıklar oksijensiz ortamda (reaktörlerde) işlemden geçirilerek elde edilen biogaz elektrik enerjisine dönüştürülmek üzere Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’ne iletilecek. Geriye kalan katı atıklar ise “Kompost Üretim Ünitesi”ne alınacak, havalandırılarak olgunlaşması beklenecek. Elde edilen kompost ürün toprak iyileştirici olarak kullanılabilecek.

14 bin hanelik elektrik üretilecek



İşlenemeyen atık malzemeler düzenli depolama lotlarında depolanacak. Depolama alanında oluşan metan gazı da biyogaz arıtmadan geçirildikten sonra elektrik enerjisi üretim tesisine yönlendirilecek. Gaz motorlarında üretilen elektrik enerjisi hem tesisin işletmesinde kullanılacak hem de doğrudan bölge dağıtım şebekesine aktarılacak. Tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte yıllık 12 milyon metreküp metan gazı bertaraf edilerek 25 bin 300 MWh elektrik enerjisi üretilecek. Bu değer 4 kişilik bir ailenin enerji tüketim miktarları göz önüne alındığında 14 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güce karşılık geliyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yapımına başlanacak tesis, 2020 yılının sonunda hizmete girecek.