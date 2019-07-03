Munzur Çayı’na düşen Engin Eroğlu’nun cansız bedeni bulundu

15 Haziran'dan bu yana arama çalışmaları süren 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Tunceli Valiliği’nden konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

15 Haziran 2019 tarihinde Tunceli Merkeze 45 kilometre uzaklıkta olan Ovacık yolu üzerindeki, Munzur Nehri kıyısında yolcu otobüsünün çarpması sonucunda kaybolan ve 19 gündür Jandarmamız, Emniyetimiz, AFAD ekiplerimiz, sağlık personellerimiz, çeşitli illerden gelen uzmanların da aralarında bulunduğu 200 civarında kurtarma ekibimiz ve Devletimizin tüm imkanlarıyla aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları sonucunda; otobüsün çarptığı yerden 8 km uzaklıkta Engin Eroğlu isimli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.

Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.