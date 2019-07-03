IŞİD üyesi olduğu iddia edilen iki Rus kadın 9 çocukla sınırda yakalandı

Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki devriye görevi sırasında, Türkiye tarafına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kadını, yanlarındaki 9 çocukla yakalayarak, gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kadınların, yapılan sorgulamalarında, Interpol tarafından aranan, IŞİD üyesi, Rus B.I. ve F.B. olduğu belirlendi. Eşlerinin, Suriye'de terör örgütü IŞİD'e yönelik hava saldırısında öldüğünü söyleyen kadınlar, sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.