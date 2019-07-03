CHP'li Tanal'dan TRT'ye başvuru

TRT Kurdi kanalının terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan’la röportaj yapmasına ilişkin tartışmalar sürerken CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, TRT Genel Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurarak programa çıkma talebini iletti.

DÖRT DÖNEMDİR VEKİLİM, TRT YÜZÜ GÖRMEDİM

Kayda alınan dilekçesinde, TRT’nin muhalefet temsilcilerine yönelik çifte standardını eleştiren Tanal, “Tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamayı ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamayı” içeren 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanunu’nun 5. maddesini hatırlatarak, “Dört dönemdir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiyim. Yani kurumunuz çalışanlarının maaşlarını vergileriyle ödeyen halkın seçtiği bir milletvekiliyim. Ancak bugüne kadar TRT’ye ne telefon bağlantısıyla ne de programa davet edilme yoluyla katılmam mümkün olmadı, hiçbir suretle görüşlerime başvurulmadı. Oysa TRT her görüşe eşit mesafede durması gereken bir kurumdur. Bu durum etik ilkelerin bir gereği olduğu kadar hukuk ilkelerinin de bir gereğidir” ifadelerini kullandı.

KARARINIZI BANA BİLDİRİN

CHP’li Mahmut Tanal, talebini şöyle dile getirdi: “Sizin uygun göreceğiniz, belirleyeceğiniz tarih ve saatte, herhangi bir TRT kanalının herhangi bir programına katılarak toplumsal sorunlara, güncel konulara ilişkin görüş ve düşüncelerimi paylaşmak, program sunucularınızın sorularını yanıtlamak isterim. Söz konusu talebimin ivedilikle değerlendirilmesini ve kararın tarafıma bildirilmesini arz ederim.”

ERDOĞAN ‘TRT’YE MÜRACAAT ETTİ’ DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın TRT’ye verdiği röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine şunları söylemişti:

“Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum ancak TRT’ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi’de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT’deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımın da bu hassasiyet içerisinde adım attıklarına inanıyorum. Çünkü bu konularda da kendilerine güveniyorum.”