Tuğamiral Cem Aziz Çakmak yarın anılacak

Balyoz kumpası ile tutsak edilen ve cezaevinde kansere yakalanan kumpas mağduru Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak yaşama veda edişinin 4. yılında ailesi ve dostları tarafından düzenlenen törenle anılacak. Deniz Kuvvetleri’nde ‘Donanma’nın Kutup Yıldızı’ olarak bilinen Çakmak için anma, yarın Karacaahmet Mezarlığı 32. Ada / J-208 Parseli’ndeki gömütü başında saat 10.00’da yapılacak.

Tuğamiral Çakmak'ın anmasına katılacak olan Çakmak'ın silah arkadaşları ve TESUD üyeleri, daha sonra da aynı mezarlıkta bulunan Ergenekon Gazisi Emekli Albay Muzaffer Tekin'in mezarı başında bir anma töreni gerçekleştirecek.

Cem Aziz Çakmak kimdir?

Balyoz Kumpası ile tutsak edilen Çakmak, subaylık yaşamı boyunca Türk Donanması’nın “tam bağımsız ve üretken” politika ile uluslararası sularda da etkin olmasını sağlayan Blackseafor gibi çok sayıda stratejik planın fikir babalarından olmuştu. Meslek yaşamında Deniz Kuvvetleri’nde ‘Donanma’nın Kutupp Yıldızı’ olarak anılan Çakmak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Eğitim Daire Başkanı görevini yürüttüğü dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik başlatılan FETÖ operasyonlarındaki ilk hedeflerden biri olmuştu. Deniz Kuvvetleri’nin harekâtlarından sorumlu olan Çakmak, Balyoz kumpası ile Silivri ve ardından Hasdal Cezaevinde tutulmuş ve cezaevinde akciğer kanserine yakalanmıştı. Kanser tedavisi gördüğü sırada tahliye edilen Çakmak’tan “topluma zarar vermeyeceğine dair belge” istenmesi, o dönemlerde kamuoyunda tepki çekmişti. Tahliye edilse de kanser hastalığı evresinde geri dönüşü olmayan bir yola giren Çakmak, kansere uzun süre dirense de 3 Temmuz 2015’te yaşama veda etmişti.