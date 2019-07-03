Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler unutulmadı

Çorum Katliamı’nda yaşamını yitirilenler için, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi, Çorum Alevi Kültür Merkezi ve Türkiye ile Avrupa’daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen program kapsamında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde toplanan yurttaşlar, Hürriyet Meydanı’na yürüdü. “29 Mayıs-4 Temmuz 1980 unutmadık, unutturmayacağız” yazılı pankartın taşındığı yürüyüşte, “Faşizme ölüm, halka hürriyet”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “İnadına özgürlük”, “Çorum’u unutma unutturma”, “Gün gelecek devran dönecek, katiller halka hesap verecek” sloganları atıldı. Çorum’da yaşananların faillerinin adalet önünde hesap vermesi istendi.

Etkinliğe katılan binlerce yurttaş, 57 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı saldırıların faillerinin adalet önünde hesap vermesini istedi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özler, katliamın unutulmaması için iki temel talepleri olduğunu belirterek “Birincisi olaylara ilişkin soruşturmalar tekrar açılsın, adil bir yargılama yapılsın ve sorumlular tespit edilsin. İkincisi de yaşanan bu katliamın yeni nesillere doğru anlatılması için bir katliam anıtı dikilmesini talep ediyoruz. Biz her şeyin iyi olmasını isteyen insanlarız. Kardeşlikten, eşitlikten ve hoşgörüden başka gücü olmayan insanlarız” dedi. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül de “Çorum Katliamı"nı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, asıl sorumlular açığa çıkarılana kadar bu davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat ise birlik ve beraberliğin önemine değinerek, “Her şeyin güzel olabilmesi için Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bir arada eşit koşullarda yaşamak isteyen herkesle biz bu mücadeleyi vereceğiz. Bu toprakları asla şeriatçılara ve faşistlere teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.