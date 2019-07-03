Vicdanınıza sorun

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda, hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin İBB çalışanlarının yargılandığı davada esasa ilişkin karar beklenirken mahkeme başkanı önceki raporların karar vermek için elverişsiz olduğunu gerekçe göstererek 6. kez bilirkişi raporu istedi. Dere’nin annesi Nesrin Aslan önceki bilirkişi raporlarında kızının kusursuz olduğunu söyleyerek, “Bu duruşmada 5. bilirkişi raporu yeni geldi. Bu raporda da İdil kusursuz bulundu. Benim için 3 yıldır İBB demek kızımı kaybetmek demek. Ben İdil’in annesiyim. Bilirkişi benim, bilirkişi kamuoyu. Onların vicdanına sorsunlar” diye konuştu.



İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın celsesine, tutuksuz yargılanan sanıklardan Saffet Altındağ, Ergun Ata, Kamil Celal Yıldırım ile Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan ve babası Berdan Dere katıldı. Yargıç, istenen son bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini söyledi. Dava dosyasına giren 20 sayfalık 5. bilirkişi raporunda, kamyon şoförü Mumin Kılıç kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu bulundu. İSTAÇ AŞ Asya Yakası Kıyı Temizlik Şefi Teyfur Bingöl, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ tali kusurlu bulundu. Raporda, Şule İdil Dere’ye herhangi bir kusur atfedilmedi. Bilirkişi raporunun, bazı sanıklar yönünden yaptığı değerlendirmede eksikler bulunduğunu, raporun hukuki denetime elverişli olmadığını gerekçe gösteren mahkeme, aynı heyetten bir kez daha rapor alınmasına, raporda her sanık için ayrı ayrı değerlendirme yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan ortada büyük bir ihmal olduğunun herkes tarafından bilindiğini dile getirerek, “Baştan beri söylüyorum o kamyonun işgüzar şoförü hiçbir zaman muhatabım olmadı. Onu eğitmeyen kimse onlarla ilgi sorularım oldu. Bu mahkemede harcamaya karar verdikleri kadrolar asla benim muhatabım olmadı. Benim muhatabım İBB’dir. Bir tek İdil değil kaç benzer cinayeti işlendi. Tarihe katil belediye olarak girdi. Bilirkişi raporlarında İdil arabaya kendisi çarptı denilene kadar rapor alınmaya devam edecek. Böyle bir şey olmayacak. Çünkü bu akla aykırı bir şey. Bu zihniyet batsın. Kan davası yaratılmaya çalışılıyor diyen hukukçuyu da ben hukukçu olarak görmüyorum” ifadelerini kullandı.