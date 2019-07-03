Belediyeye haciz darbesi

Arazisine AKP’li Fatih Belediyesi tarafından ‘acele kamulaştırma’ yoluyla el konulan Yunanistan vatandaşı Danay Manias kazandığı dava sonrası 33 milyon 985 bin liralık icra takibi başlattı. Gelir getiren yerleri yandaş vakıflara dağıtan ve 500 milyon borcu bulunan belediye, parayı ödeyemediği için araziyi geri vermeye hazırlanıyor.

İstanbul Fatih Kasap İlyas Mahallesi’ndeki 3 hissedarlı bir arazide ilçe belediyesi 1989 yılında kamulaştırma yaptı ve 3 hissedarın hesabına bedellerini yatırdı. Tapu devri sırasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşadığı belirtilen Danay Manias’a ne karar tebliğ edildi ne de hesabına para gönderildi. Para Türkiye’ye geri dönerken belediye söz konusu arazi üzerine 2007 yılında ek hizmet binaları yaptı. Danay Manias kendi bilgisi dışında yapılan kamulaştırma için belediye alehine açtığı davayı kazandı. Milyonlarca lira borcu bulunan belediye 33 milyon 985 bin lira ödemeye mahkum edildi. Vatandaş icra takibi için başvuruda bulunurken belediye bu rakamı ödeyemeyeceğini belirterek araziyi vatandaşa terk etmek için adım attı. Davayı kaybeden Fatih Belediyesi alt birimi tarafından geçen hafta bir teklif hazırladı ve hissenin Manias’a geri verilmesi istendi. Teklifin önümüzdeki günlerde ilçe belediye meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.



Akşahin: İhmalkârlık var

Fatih Belediyesi CHP Grup başkan vekili Kazım Akşahin, belediyenin 500 milyon borcu olduğunu belirterek “Belediyenin hukuk bölümü davayı takip etmemiş. Dava temyiz edilmemiş, büyük bir ihmalkarlık var. Belediyenin gelir getirici kaynaklarını vakıflara devrettiler veya sattılar. Bunlardan birisi bir alışveriş merkezinin bir bölümü Ensar Vakfı’na satıldı. Şu anda orası satılmasaydı, kira gelirleriyle bile ödeyebilirdi. Mevlanakapı Mahallesi’ndeki belediyenin kendi yaptığı kendi mülkiyeti olan yüksek öğretim kız öğrenci yurdu bedelsiz yine TÜRGEV’e 25 yıllığına 2018’de verdi. Biz buna da itiraz ettik” dedi. Alanın vatandaşa geri verilmesinin de bir çözüm olmadığını anlatan Akşahin, “Ya bir kısmı terk edilecek o zaman da yol olmayacak orada, çünkü alanın tam ortası. Giriş çıkış sağlanmayacak ve büyük bir bölümünden çıkılacak ve giriş çıkış sağlanamayacak. Ya da belediye terk edip yüklü bir kira vererek” dedi.