Attığı kafayla gündem olmuştu...Ünlü ekran yüzünün yeni adresi belli oldu!

Sunucu ve oyuncu Canan Tuğaner’in yeni adresi belli oldu.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; deneyimli spiker bundan böyle Beşiktaş Belediyesi’nde basın danışmanı olarak görev yapacak.

Canan Tuğaner, 2017 yılında Büyükada'da bikinili haldeyken cep telefonuyla görüntülerini çeken İranlı bir kişiyle tartışıp kafa atmış ve uzun süre gündemde kalmıştı.

CANAN TUĞANER KİMDİR?

Canan Tuğaner Rauf Orbay ilkokulu ve Tınaztepe Lisesi mezunu. Ardından AST tarafından açılan sınavlara girmiş ve kazanmış sonrasında ise Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitimini sürdürdü. Ekran severler tarafından Türkiye’nin Yıldızları finalisti olarak tanındı. Ayrıca En İyi Arkadaşım, El Gibi, Davetsiz Misafir, İnadım İnat ve Vazgeç Gönlüm isimli dizilerde rol aldı.

Tuğaner, oyunculuğa ara verdikten sonra programcılık hayatını sürdürmeye devam etti. Her Yerde Müzik isimli programı TRT ekranlarında uzun süre sunan Tuğaner, Gece Mavisi isimli program ile görevini sürdürdü. Ankara’da dünyaya gelen deneyimli sunucu şu an 38 yaşında.