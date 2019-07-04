Çorlu tren kazası davasında mahkeme heyeti neden çekildi?

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dan görülen duruşma öncesinde müştekiler ve avukatları salona alınmamış, faciada yaşamını yitirenlerin aileleri ve avukatları polis tarafından darp edilmişti. Bazı müşteki avukatları olayla ilgili mahkeme heyetince işlem yapılmasını ve suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Savcının da suç duyurusunda bulunulmasını istemesi üzerine mahkeme heyeti herhangi bir reddi hakim talebi olmadığı halde davadan çekilme kararı verdi.

Olayların ardından başlayan duruşmada mahkeme heyeti davadan çekildiğini açıklamıştı. Mahkeme heyetinin davadan çekilme kararının ayrıntıları duruşma tutanağında yer aldı.

Heyet davadan çekilme gerekçesini Ceza Muhakemesi Kanununun 22 ve 31’inci maddelerine dayandırdı.

Mahkeme heyetinin kararında şu ifadelere yer verildi: “Bir kısım müştekiler vekilinin duruşma öncesinde meydana gelen olaylar ve emniyet görevlilerinin görev kapsamı dışında fiili tecavüzlerine yönelik olarak halihazırda mahkememiz heyetince işlem yapılmasına, duruşma açılmadan önce bu hususta müştekilerin dinlenmesine ve suç duyurusunda bulunulmasına yönelik taleplerinin belirtilen eylemlerin duruşma başlamadan önce gerçekleşmesi nedeniyle reddine, bir kısım müştekiler vekilinin belirtilen hususlarda suç duyurusunda bulunma hususunda muhtariyetlerine oy birliği ile karar verildi.”

Konuyla ilgili talebi sorulan savcının “Yapılan işlemlerin duruşma düzenini sağlamaya yönelik olduğu ancak emri aşar güç kullanmaya yönelik olduğu için ilgililer hakkında gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi talep olunur” dediği tutanağa yansıdı.

Mahkeme heyetinin duruşmadan çekilme kararı tutanakta “Celsede kimlik tespitine başlanmadan ve duruşma öncesinde adliyemiz çevresinde ve içerisinde meydana geldiği belirtilen olaylara ilişkin iddialar bir bütün halinde değerlendirildiğinde 5230, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 22-31. maddeleri kapsamında mahkememiz heyetinin duruşmadan çekilmesine” ifadeleriyle yer aldı. Mahkeme heyeti başka bir heyetin görevlendirilmesi için dosyayı Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

MADDE 22

Madde 22 - (1) Hâkim;

a) Suçtan kendisi zarar görmüşse,

b) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa,

c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise,

d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa,

e) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa,

f) Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın hısımlığı varsa,

g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmışsa,

h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse,

Hâkimlik görevini yapamaz.

MADDE 31

Madde 31 - (1) Mahkeme, kovuşturma evresinde ileri sürülen hâkimin reddi istemini aşağıdaki durumlarda geri çevirir:

a) Ret istemi süresinde yapılmamışsa.

b) Ret sebebi ve delili gösterilmemişse.

c) Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa.

(2) Bu hâllerde ret istemi, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, tek hâkimli mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çevrilir.

(3) Bu konudaki kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabilir.