Şehit Anaları Derneği Başkanı'na 'Cumhurbaşkanına hakaretten' dava

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba’ya ,5 Aralık 2017 tarihinde Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda yaptığı konuşması nedeni ile 'Cumhurbaşkanına hakaretten' dava açıldı. Akbaba'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 4 Temmuz 2019 Perşembe, 11:57

[Haber görseli]

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaretten' açılan dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İki sayfalık iddianamede şuç şu şekilde anlatıldı:

Akbaba'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 Aralık 2017 tarihinde Ankara Spor Arena'da düzenlediği, "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması' konulu panele şehit annnesi sıfatıyla katıldığı yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirtildi.

4 yıla kadar hapsi istenen Akbaba hakkında hazırlanan iddianamenin tamamı ise şöyle:

[Haber görseli][Haber görseli]

A+ A-