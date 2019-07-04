Adliye çıkışında sopalı bıçaklı kavga: Polis ateş açarak durdurdu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde adliyede iki grup arasında çıkan tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi ise gözaltına alındı.