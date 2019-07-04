Seçim sonucunu en yakın bilen şirketten yeni anket! İmamoğlu nasıl kazandı?

KONDA Araştırma Şirketi, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin "Sandık Analizi ve Seçmen Profilleri" raporunu sitesinden yayımladı.

KONDA Araştırma Şirketi'nin hazırladığı seçim raporuna göre, işsizler, öğrenciler ve gençler Ekrem İmamoğlu'na oy verirken, Binali Yıldırım'a oy verenlerin ise ağırlıklı olarak lise ve altı okullardan mezun oldukları kaydedildi.

BİNALİ YILDIRIM'A MHP DESTEĞİNDE DÜŞÜŞ

KONDA'nın 19-20 Ocak'ta adayların henüz belli olduğu dönemde, 31 Mart seçimlerinden bir hafta önce 23-24 Mart'ta ve 23 Haziran seçiminden bir hafta önce 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği 3 farklı araştırmanın sonuçlarının kıyaslandığı raporda 31 Mart'ta MHP seçmeninin yarısı Binali Yıldırım'a oy verirken, haziran ayında bu desteğin 3'te bir oranına gerilediği tespiti yapıldı.

"İMAMOĞLU, ÖĞRENCİLER ARASINDA CİDDİ HAKİMİYET GÖSTERMİŞ"

Rapora göre, öğrenciler ve işsizlerin Ekrem İmamoğlu'na oy verdikleri görüldü. KONDA Araştırma, kişilerin çalışma durumlarına göre oy tercihlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İmamoğlu'nun en fazla varlık gösterdiği küme ise devlet memurları, özel sektör çalışanları ve serbest meslek sahiplerinden oluşan beyaz yaka çalışanlar olarak görülüyor. Ancak, özellikle Mart ayından sonra, İmamoğlu, İstanbul nüfusunun yüzde 10'a yakın bir kısmını oluşturan öğrenciler arasında ciddi bir hâkimiyet göstermiş.

Özellikle kararsız öğrenciler sandık yaklaşınca tercihlerinin İmamoğlu olduğunu belirtmişler. İmamoğlu'nun son dönemde oyunu arttırdığı bir diğer küme de yetişkin nüfus içindeki oranları yüzde 6-8 arasında değişen işsizler. İşsizler arasında kararsız olanların da 31 Mart sonrasında İmamoğlu'nu tercih etmeye başladığını bulgularda görebiliyoruz."

GENÇLERİN TERCİHİ NE OLDU?

Ekrem İmamoğlu'nun oyları her yaş grubunda 31 Mart'a oranla arttı. Ancak raporda İmamoğlu'nun gençler arasındaki oyunun yüzde 37'den yüzde 58'e çıktığına dikkat çekildi.

Yıldırım'ın oyunun ise 18- 32 yaş grubu gençler arasında yüzde 36'dan yüzde 30'a indiği ifade edildi.

Araştırmaya göre, İstanbul'un yetişkin nüfusunun yüzde 24'ünü teşkil eden üniversite mezunları içinde Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı 23 Haziran öncesinde yüzde 48'den yüzde 64'e çıktı.

İmamoğlu üniversite mezunları arasında en popüler aday olurken, daha az eğitimlilerde Binali Yıldırım'ın daha çok tercih edildiği belirlendi.

İLÇE İLÇE EKREM İMAMOĞLU- BİNALİ YILDIRIM KIYASLAMASI

Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 50'den fazla oya ulaştığı ilçelere bakıldığında sırasıyla Beşiktaş (%71,1), Kadıköy (% 67,8), Bakırköy (%66,3), Şişli (%59,7), Adalar (%58,5), Maltepe (%52,4), Silivri (%51,1), Beylikdüzü (%51,1) ve Çatalca (%50,6) öne çıkıyor.

Buna karşılık Yıldırım'ın en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler ise sırasıyla Sultanbeyli (%53,5), Esenler (%50,1), Arnavutköy (% 48,4), Sultangazi (%48,1), Bağcılar (%46), Pendik (%43,6), Ümraniye (%43,2), Gaziosmanpaşa (%42,7), Başakşehir (%42,7), Şile (%42,2), Kağıthane (%41,5).