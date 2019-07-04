Saray'dan Erdoğan- Babacan görüşmesine ilişkin açıklama

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Bugünkü kabine toplantısında yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili detaylı sunum yapıldı. Türkiye'de mevcut olan yerli ve yabancı yatırımcıların hem de bundan sonra uluslararası sermayenin Türkiye'ye çekilmesiyle ilgili yapılan detaylı çalışmalar kabineye sunuldu. Kültür Turizm, İçişleri, Adalet Bakanlığımızın da gündeme ilişkin sunumları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta gerçekleştirdiği G-20 zirvesinde sunumları oldu. İlkim değişikliği, çevre, ticrate, finans, göç, mülteciler ve terörle mücadeleyle ilgili yoğun temasları oldu. Bu zirvenin marjında kendisinin bir dizi ikili görüşmeleri oldu. O görüşmelerin önemli neticilerinden bir tanesi olarak Ağustos ayı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Rusya Federasyonu ve İran'ın katılacağı üçlü zirve gerçekleştirilecek.

"S400'LER AKTİF ŞEKİLDE KULLANILACAK"

Geçen yıl Ekim'de İstanbul'da yaptığımız dörtlü zirvenin ikinci toplantının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalındı G-20 zirvesinde bir 4'lü zirvenin yapılması planlanıyor. Suriye başta olmak üzere genel güvenlik konuları etraflıca ele alınacak. Herşeyin içiçe geçtiği küresel çağda sistemin tek bir ülkenin ve yapının vesayetinde olması mümkün değildir. Ticaretten ekonomiye, teknolojiden siber güvenliğe, göç gibi siyasi ve insani meselelerden diplomasi, kültür, insani yardımda her alanda çok taraflılık küresel sistemin dayattığı bir konu haline gelmiştir. İlgili ülkelerin aralarındaki eşgüdümü arttırması büyük önem arzetmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyu etraflıca ele almışlardır.

S-400 konusu hava savunma sistemimizin ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkan bir projedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, Patriot hava sisteminin alınması için uzun uğraşlar verildi. S-400'lerin çok yakın bir tarihte teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak. Bu ülkemizin hava savunma sisteminin güvenliği ihtiyaçları çerçevesinde hayata geçirilen bir projedir. Bu bizim NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize tehdit ya da tehlike oluşturacak bir hava savunma sistemi değildir. Bir taarruz sistemi değildir. Ülkemizin savunma ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen bir sistemdir. Ne NATO sistemi, ne F-35'lere tehdit oluşturacak bir yönü, boyutu bulunmamaktır. S-400'lerin nereye konuşlanacağıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor. Nihayete erdiği zaman kamuoyuyla paylaşırız. S-400'ler Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde ortaya çıkmış bir tercihtir.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ NORMAL"

Türkiye hızlı büyüyen dinamik bir toplum. Nüfusumuz büyüyor, gençleşiyor hamdolsun. Başkanlık sistemi bu ihtiyaçtan doğdu. Burada durmamız mümkün değil. Yeni ihtiyaçlar, sınamalar ortaya çıkınca sistemin güncellenmesi gayet normaldir. Bunun değişik unsurları var. Kabine bunun bir ayağıdır, yani bakanlıklar. Başkanlıklar olarak ifade ettiğimiz kurumlar başka ayağıdır, MİT, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri gibi. Ofisler önemli ayaklarından birisini teşkil etmektedir. Bu kurumlar diğer kurumlarla eş güdüm halinde hareket etmektedir.Bütün bunlar Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmekte, sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve onaylarıyla iş yapmaktadır. Her bir kurumun değerlendirilmesi yapılmaktadır. Millete doğrudan hizmet daha etkin bir şekilde götürülebiliyor mu? Götürülen hizmetin maliyeti düşürülebiliyor mu? Mesela e-devlet uygulamasında çok önemli kazanımlar sağlandı.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU AÇIKLAMASI

Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinde gündeme gelmişti. Devlete hizmet etmiş kişilerin, ki bunlar ağırlıklı olarak eski Meclis Başkanlarımızdan oluşuyor. Bu kurulun şu anda üyeleri atanmış durumda. Cumhurbaşkanımızın tasarrufunda olduğu için buraya ilaveler olabilir. Sayın Bülent Arınç, Sayın İsmail Kahraman, Sayın Mehmet Ali Şahin, Sayın Köksal Toptan, Sayın Yıldırım Akbulut'tur. Adı üstünde bir istişare kuruludur, bir icra kuruludur. Bu eski Meclis başkanlarımızın tecrübelerinin bugün güncellenerek ihtiyaçları cevap vermesi hedeflenmektedir. Yüksek İstişare Kurulu ilk çalışmasını yaptı. Belli periyodlarla toplanacak. Yüksek İstişare Kurulu da uzmanlardan, birimlerden brifingler alabilecek. Raporlar hazırlayıp sayın Cumhurbaşkanımıza arzedilecek. Belki bunların bir kısmı kamuoyuyla paylaşılabilir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ALİ BABACAN'LA GÖRÜŞMESİ OLMUŞTUR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Ali Babacan'la bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili birtakım iddialar var. Benim şu anda size bilgi vermem uygun olmaz. Bunu uygun gördüğünde sayın Cumhurbaşkanı ne oldu ise onu paylaşırlar. Kabine değişikliği konusunda geçen hafta sayın Cumhurbaşkanımız gayet güzel, net bir cevap verdi. Bu kendi tasarrufunda ve uhdesinde olan konudur. Cumhurbaşkanımız toplumun nabzını en iyi tutan bir siyasi olarak bunun ne zaman ne şekilde yapılacağını kendisi değerlendirilir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatında istişarelere önem veren bir liderdir ama bunun kendi tabiriyle sipariş üzerine, kampanyalarla ve birtakım baskılarla olmayacağı aşikar olsa gerektir. Ama bugün itibarıyla böyle bir şey gündemimizde yok. Ama kendisi farklı mülahazalar neticesinde birtakım tasarruflarda bulunabilir. Bakanlar sayın Cumhurbaşkanımızın yakın mesai arkadaşlarıdır. Devletin ve millete hizmet için farklı görevleri üstlenmiş kurumlarımızdır. Bu liste yayınlandı, şu liste yayınlandı gibi şeylere itibar edilmemesi isabetli olur.