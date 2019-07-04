İBB’de seferberlik zamanı

İmamoğlu, dün akşam Arel Üniversitesi’nin Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. İmamoğlu kürsüye davet edildiğinde salonu dolduran öğrenciler hep bir ağızdan “Her şey çok güzel olacak” sloganı attı. İmamoğlu, “Hem İstanbul’u hem de Türkiyemizi gerçek anlamda barış ve huzur içerisinde dünyanın en güzel ülkesi ve en güzel şehri yapmak için, hep birlikte yola çıkalım. Bir arada, kol kola bu işi başaralım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye için kiralanan ancak başka kurumlar tarafından kullanılan araçların takibini sürdürdüklerini belirterek, “Biraz zaman alacak. Ama tespitlerimiz var. Devam eden ihbarlar var. Bazı iştiraklerden araç değişimleri var” dedi. İmamoğlu birçok konuda seferberlik planı bulunduğunu belirterek bunları hayata geçirecekleri mesajını verdi.

İmamoğlu’na tebrik ziyaretleri dün de sürdü. İmamoğlu’nu ilk olarak Fener Rum Patriği Bartholomeos ziyaret etti. Bartholomeos, “Size, ilk seçildiğinizde bir tebrik mektubu göndermiştim. Bu mektup daha sonra geri geldi. Bugün yeniden getirdik” dedi. Ulaşmayan mektupla ilgili konuşan İmamoğlu, “Bizim de bilmediğimiz bürokratik bir aksilik olmuş içeride. Biz de görevi yeniden teslim aldıktan sonra öğrendik” yanıtını verdi. İmamoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyledi.

İmamoğlu’nu Bartholomeos’nun ardından TÜSİAD heyeti ziyaret etti. TÜSİAD heyetinde, yönetim kurulu başkanı Simone Kaslowski, başkan yardımcıları Murat Özyeğin ve Bahadır Balkır ile genel sekreter Bahadır Kaleağası yer aldı. Ziyaretin ardından TÜSİAD Başkanı Kaslowski, “TÜSİAD olarak, çalışma gruplarımızla ve bütün gönüllü arkadaşlarımızla beraber İstanbul’un kalkınmasında yer almak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde sayın başkanımızın da ortaya koymuş olduğu şeffaflık, yönetim tarzı, kurumsallaşmaya yönelik adımları da ülke kalkınmasında çok önemli bir rol oynayacağından şüphemiz yok” diye konuştu. İmamoğlu da gazetecilerin kreşlerle ilgili sorusu üzerine bu konuda seferberlik planı bulunduğunu söyledi.

Ziyaretlerin ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, geçmiş dönemde belediye için kiralanmış olan ancak şu an belediyede bulunamayan araçlara ilişkin şunları söyledi: “Takibimiz devam ediyor. İştiraklerdeki yönetimler, bir önceki dönemden gelen yönetimler. Bu anlamda genel kurul çağrımızı yaptık. Hem gündem toplantılarında konuşmak hem de bazı düşündüğümüz ekipler var, arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu biraz zaman alacak. Ama tespitlerimiz var. Devam eden ihbarlar var. Bazı iştiraklerden araç değişimleri var. Yani düne kadar X modelde bir araç kullanırken, şimdi Y modelde bir araç yerine konulmuş mesela. Bu takip altında ama biraz zaman alacak.”

İmamoğlu, ihale süreçlerinin durdurulup durdurulmadığına ilişkin soru üzerine de ödeme dengesi oluşturmak için çalıştıklarını anlattı.



Alım-satım durduruldu

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu imzasıyla tüm birimlere gönderilen genelge ile İBB’de alım-satım ve ödemelerin durdurulduğu, personel izinlerinin iptal edildiği belirtildi. İhalelerin ise Çakılcıoğlu’nun onayı ile devam edeceği öğrenildi. l İSTANBUL

Destek masası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki İBB binasına destek masası kurdurdu. Saraçhane’deki İBB binası önünde toplanan yurttaşlar sırayla destek masası yetkilileri ile birebir görüşüyor. Destek masalarının 39 ilçede de kurulacağı öğrenildi. Gazetemize sistemi anlatan destek masası görevlisi İrem Çınar “Başkanımızın özel talimatı bu. İnsanların taleplerini alıyoruz. İlgili yerlere iletiyoruz” dedi. Çınar, en çok gelen talep ve şikâyetlere ilişkin şu bilgileri verdi: “En çok gelen şikâyet ve isteklerin başında işsizlik, yoksulluk geliyor. Talepler için şu anda hazırlık içerisindeyiz, hazırlıklar tamamlanınca geri dönüş olacaktır.”