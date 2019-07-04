İfade özgürlüğüne bir darbe daha

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Işıl Özgentürk’ün avukatı Fikret İlkiz, müştekiler ve müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Mustafa Doğan İnal, hâkimin karşısında Özgentürk’e ilişkin hakaret cümleleri kullanarak, “Bir önceki celseye katılan arkadaşlarımız, sanığın yazısıyla ilgili paçavra kelimesini kullanmışlardır. Ben bu tabirin saygılı bir tabir olduğunu düşünüyorum çünkü yazı iğrenç bir paçavradır. Kendini medeni gören sanık İslamın bütün ritüel ve değerlerine karşın faşist, kindar iftiralarının mahkemeniz tarafından cezalandırılmasını istiyorum. Bu sözler onlar için sıradanlaşmıştır. Hukukun bunu korumaması lazım” dedi. Araştırılacak ve incelenecek bir husus kalmadığını belirten hâkim, Özgentürk’e, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla 1 yıl hapis cezası verdi. Eylemin basın yoluyla işlendiğini aktaran hâkim cezada yarı oranında artırım yaparak Özgentürk’e 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakılmazken, hâkim yargılama giderlerini ise Özgentürk’ün ödemesine hükmetti.