Ankara’dan yeni formül

ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen ılımlı mesajlara karşın Washington’dan Türkiye’ye S-400’ler nedeniyle yaptırım kararından geri adım gelmezken, ABD yaptırımlarını hafifletmek için Ankara’da S-400’lerin fiilen kullanılmayacağı bir seçenek olarak konuşuluyor.

Ankara kulislerinde S-400’lerin Türkiye’de kurulumunun yapılmasının ardından ‘barış mevzilenmesi’ adı altında sadece güvenlik risklerinin arttığı dönemlerde aktif hale getirileceği, diğer zamanlarda kapalı tutulacağı, bu yolla da ABD yaptırımlarından en az hasarla kurtulmanın planlandığı konuşuluyor. S-400’lerin Türkiye’de bu şekilde kullanılmasının, Türkiye’nin bu sistemi almasının temel sebebi olarak açıklanan füze tehdidine karşı kesintisiz koruma sağlamayacağı belirtiliyor. S-400’lerin tam koruma sağlaması için özellikle 600 kilometre çapında menzili olan radarının aktif olarak açık kalması gerektiğine dikkat çekilirken, radarın atkif olmadığı durumlarda olası bir füze tehdidi fark edilip sistem açılana kadar geçen sürede vurulmanın gerçekleşeceği ifade ediliyor.



Çavuşoğlu: Maliyetli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘barış mevzilenmesi’ formülünün ABD ile görüşmelerde gündeme gelmediğini dile getirirken “Zaten S-400 bir savunma sistemidir, saldırı sistemi değil. Savunma sistemi, acil bir durum olduğu zaman, Türkiye’ye yönelik füze saldırısı olduğu zaman devreye girecek. Durup dururken S-400’ler niye devreye girsin? Bir kere maliyeti çok yüksek. Biz bunu oyuncak diye almadık ki” dedi. S-400’lerin “Türkiye’ye yönelik bir saldırı ya da tehdit olduğunda, acil bir durumda kullanılacak bir sistem” olduunu söyleyen Çavuşoğlu, “Herhangi bir ülkeye durup dururken saldırı için kullanılacak bir sistem değil. O yüzden bunun detayını konuşmaya gerek bile yok” ifadelerini kullandı.

‘Doğu Akdeniz planlaması yok’

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dün Ankara’da katıldığı bir panelde yaptığı açıklamada, S-400’lerin geliş tarihiyle ilgili, “Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz” diye konuştu.

S-400’ün konuşlandırılacağı yeri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değerlendirdiğini belirten Demir, “Biz şimdi S-400 alıp da Doğu Akdeniz’deki denklemi değiştireceğiz diye bir planlama yok. Ama Türkiye ürünü gerektiği zaman gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçirebilir. Bu da hareket planlayıcılarının vereceği bir karardır” dedi.

Demir, ABD’nin S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye uygulanacağını açıkladığı yaptırımlarla ilgili ise “Biz onlara karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Yaptırımlar belirli bir süre belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilir ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin daha güçlenmesi, bilenmesi ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi anlamına gelecektir. Bu bizi caydırmayacak daha da güçlendirecektir” dedi.