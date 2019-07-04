Tuğamiral Çakmak anıldı

Balyoz kumpası sonucu cezaevine giren ve 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen, donanmanın “Kutup Yıldızı” olarak bilinen Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitirdi. Davanın FETÖ’cü savcı ve hâkimleri ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınarak tutuklandı. FETÖ’cü hakim ve savcıların mağdurlarından Cem Aziz Çakmak dün Karacaahmet’teki mezarı başında ailesi ve silah arkadaşları tarafından anıldı. Cem Aziz Çakmak’ın silah arkadaşı Tümamiral Fikret Güneş “Cem, mahkeme sırasında cesareti ve dirayeti ile o hâkimlere parmağını sallayarak ‘Bir gün bizim oturduğumuz sanık sandalyelerinde sizler oturacaksınız’ demişti. Cem Amiralim, Ömer Diken hakkındaki 13 buçuk yıl mahkûmiyet hükmü verilmiştir. Kendisi ayrıca Balyoz davasında açılan yeni davada da yargılanarak hak ettiği cezayı alacaktır. Rahat uyu” diye konuştu.

Cumhuriyet’e konuşan Çakmak’ın eşi Sevgi Çakmak da FETÖ’cü hâkim ve savcılara verilen cezaya ilişkin “Hâlâ acım soğumadı. Geçen dört yılda bizim geleceğimiz gitti. Benim eşimin torunlarıyla oynayacağı, vakit geçireceği en güzel zamanları elimizden alındı. Buna neden olanların aldığı ceza sonrası içim soğudu mu? Hayır soğumadı. Çünkü bedelini ödeyemeyecek ve eşimi geri getiremeyecekler” dedi. Cem Aziz Çakmak’ın kızı Tuğçe Çakmak Kara ise babası ve silah arkadaşlarının kendisi için cezaevinde yaptığı düğünü anımsatarak, “Hasdal Cezaevi’nde yaptığımız düğün 1 saat sürmüş ve ben dışarı çıkarken ‘Herkesin özgürlüğü için’ diyerek gelin çiçeğimi atmıştım. Sonra o çiçeği bana geri vererek, ‘Onun için doğru yer burası değil, evinde sakla’ demişlerdi. Ben de o çiçekleri sakladım. Ve o çiçek bana cezaevindeki onurlu subayların bir hediyesi olarak hep yanımda olacak. Bize bunları yaşatanlar ise her gün acı çekerek yaşayacaklar. Başından sonuna bomboş bir davaydı ve suçsuz oldukları ortaya çıktı. Yaşadık, çektik ve sonunda da can verdik. Ama bu yaşananların geri dönüşü hiç yok” ifadelerini kullandı. Oğlunun babasına çok benzediğini kaydeden Kara, “Ona bakınca babamı görüyorum. Babam Cem Poyraz için ‘Ömrüm yeterse bak ben ona neler yapacağım’ derdi. Ama olmadı” diye konuştu.





‘Mezar taşına söyledim’

Cem Aziz Çakmak’ın küçük kızı Dilara Çakmak Hancıoğlu da babasının düğününü göremediğini söyleyerek şunları anlattı: “FETÖ’cü savcı ve hâkimler belki ceza alıyorlar ama içimiz soğumuyor. Çünkü onların çocukları babalarını bir gün de olsa görecek. Ama ben hamile olduğumu bile mezar taşına söyledim. En çok kanıma dokunan bu. Benim bir yanım hep eksik kalacak. Çocuğum, babamı hiç tanıyamayacak. Bunu ne telafi edebilir ki? Ona babamı nasıl anlatacağımı hiç düşünmedim. Ama dedesini tanıması için doğar doğmaz mezarına getireceğim ve kahramanlığını anlatacağım. Ve babam gibi o da Beşiktaşlı olacak.”