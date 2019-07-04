Yangından kurtulan kuzu ölen küçükbaşların içinde annesini aradı

İlçeye bağlı Güllüce köyüne 3 kilometre uzaklıktaki tarlada saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek 200 metre ilerideki ağıla sıçradı. Yahgında, tel örgü içindeki, 26 koyun ve 3 yavru kuzu öldü.

Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Ezine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Helikopter ile havadan, 7 arazöz ile karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saate söndürüldü.

Yangında tel örgülerden kaçarak kurtulan, fakat alevlerin tüylerini dağladığı yavru kuzunun ölen koyunlar arasında annesini aradığı anlar görüntülere yansıdı. Kurtulan koyunları tek tek koklayıp annesini bulmaya çalışan yavru kuzu, bölgeden uzaklaştırıldı.

Jandarma, olay ile ilgili soruşturma başlattı.