Patlayıcı yüklü araçla yakalanmıştı: Keşfi yaptım, patlayıcılar 1 aydır arabamdaydı

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mesut Demirok ve Zeyyat Ağaoğlu, tutuksuz yargılanan Ahmet Eskin, Ömer Akalan ve Memduh Tekin ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark, Özcan Öden, Hamit Güzelgül, Abdurrahman Akyol ve Berzan Çetek ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Tutuksuz sanıklar Ömer Allak, Cemal Üzel ve Cihan Akıcı ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme başkanı, kimlik kontrolünün ardından sanıklara savunma için söz hakkı verdi. Patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel, savunmasında, savcılıktaki ifadesinin doğru olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı Türker Türkoğlu'nun, "Tanık Şahin, 'Ben bu şahsı Kuzey Irak'ta gördüm. Örgütten yetkili biriyle görüşüyordu, orada gömülü bombalar vardı, bombaların gömüldüğünü gördüm.' diyor. Sen gittin mi, oradan biriyle görüştün mü, bombaları oradan mı temin ettin?" diye sorması üzerine sanık Üzel, "Kesinlikle gitmedim oraya, Şahin'i de tanımıyorum." cevabını verdi.

Çankırı ve Kemer'de bulunan patlayıcıları kendisinin gömdüğünü ve daha sonra keşif için görüntü ve fotoğraf çektiğini kabul eden sanık Üzel, keşiften sonra da Diyarbakır'a gittiğini anlattı.

Malatya'da ele geçirilen patlayıcıların hazırlanma sürecinin sorulması üzerine sanık Üzel, "(Patlayıcılar) Yaklaşık bir ay kadar arabamdaydı. Gidip gitmemek arasında biraz kararsızdım. Ondan sonra yola çıktım, geldim, Malatya'da yakalandım." beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Berzan Çetek ise emniyetteki ifadesini reddederek, beyanlarını mahkemeye yazılı olarak ilettiğini söyledi.

Kırsaldaki "Erdal" adlı kişiyle görüştüğünü ve kendisine "Ali'nin ehliyeti yok, ona yardımcı ol." dediğini savunan sanık Çetek, aracında patlayıcı bulunan sanıkla Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsalı ile Antalya'nın Kemer ilçesine gittiklerini anlattı.

Tutuklu sanık Agit Murat Bark ise Ali Rıza Üzel'in kapı komşusu olduğunu belirterek, ehliyeti olmadığı için onu ve ağabeyini Ankara'ya götürdüğünü ileri sürdü.

Sanığı bir kez de yeğeninin düğünü için Kastamonu'ya götürdüğünü iddia eden sanık Bark, terör örgütüne üye olmadığını savundu.

Sanık Özcan Öden ise Ali Rıza Üzel ile ehliyeti olmadığı için bir kere Ankara'ya gittiğini öne sürdü.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mesut Demirok ve Özcan Öden'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İddianamede, 14 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1,5 yıldan 34,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

- Olay

Polis ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 1 Kasım 2018'de şüphelendikleri otomobili durdurmuş, aramada yakıt deposuna zulalanmış 30 pakette 28 kilo 60 gram patlayıcı, 2 alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen, aralarında araç sürücüsü Ali Rıza Üzel'in de bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Araçta ele geçirilen patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenmişti.

Patlayıcı yüklü aracı kullanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da da 24 kilo 354 gram patlayıcı toprağa gömülü halde ele geçirilmişti.

Şüphelinin, Suriye'den getirilen plastik patlayıcıyı Mardin Kızıltepe kırsalında teslim aldığı ve İstanbul'a götürmek istediği tespit edilmişti.