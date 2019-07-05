Hatay Reyhanlı'da patlama: 3 ölü

Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan üç kişinin yanarak can verdiği saptandı.

ERDOĞAN: TERÖRLE BAĞLANTISI OLABİLİR - VİDEO







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Gerisinde ne var yok çalışmalar yapılıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir" dedi.

DHA Muhabiri Bekir Karakoca, Reyhanlı'daki Mehmet Akif Caddesi'nde park halindeki otomobilin büyük bir gürültüyle patladığını söyledi.

Reyhanlı Belediye Başkannından açıklama

Reyhanlı Belediye Başkanı patlamada bir kişinin de ağır yaralandığını aktardı.