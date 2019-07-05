Muhabirimiz yargıç karşısında: Haberimiz yine yargılanıyor



İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya, davacı avukatı Arzu Yıldırım, davalı olarak ise eski Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç avukatı Halil Kocabaş, Mehmet Kızmaz ve avukatı Buket Yazıcı katıldı. Davacı vekili arabulucuya gitmek istemediklerini belirterek, şikâyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Duruşmada savunma yapan Kızmaz şunları söyledi: “Haberimden önce onlarca haber yapılmış, soru önergeleri verilmiş. Toplumun bu konuda bilgi edinme isteği oluşmuştur. Haberimi yapmadan önce İGA yetkililerine iddiaları sormama rağmen cevap verilmemiştir. Haberi, işçilere ve sendikacılara göre en çok işçi ölümünün yaşandığı hafriyat çalışmasında kamyon şoförüyle bire bir sahada yaptım. Haberden sonra bakanlık ‘Mayıs 2015’ten itibaren’ 27 işçinin öldüğünü açıkladı. Bir yıl sonra ise 55 işçinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Bir sene bile olmadan resmi olarak ölümlerin iki katına çıkmış olması işçi ölümlerinin çelişkisini ortaya koyuyor. İşçi ölümleri sorgulanmazken, kamuoyuna bilgi verilmezken, işçi ölümlerini kamuoyuna taşıyan bir habere dava açılması asıl sorundur. Haberimde kamuoyu yararı gözeterek yaptım. Bu dava işçilerin sesi olan habere değil, işçi ölümlerinden sorumlu olan kişi ve kurumlara açılmalıydı. Haberden sonraki aylarda işçilerin yaptıkları eylemler de çalışma koşulların ne kadar kötü olduğunu göstermektedir. Nasıl ki, ‘ölmek istemiyoruz’ dedikleri için bu işçilerin tutuklanması hukuksuzsa, işçilerin iddialarının haber yapılmasına dava açılması da hukuksuzdur. Üzerinde durulması gereken 400 ya da 55 ya da rakamlar değil, bir işçinin, canın bile ölmesidir.”

Duruşma tahkikat aşamasına geçilmesi için eylül ayına ertelendi.