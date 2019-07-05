Kişiye özel torpil

Milli Eğitim Bakan-lığı’nın (MEB) hükümete yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir Sen üyesi müdür yardımcısı için “kişiye özel atama listesi” yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un atamalarda liyakat vurgusuna karşın bakanlığın her kademesinde “kişiye özel listeler” devam ediyor.

Hakkında soruşturmalar bulunan ve yandaş sendikanın Ankara şubesinde bir önceki dönem yönetimde bulunan Akif M. ilk listede yer almadı. Resmi siteden açıklanan taslak listenin yarım saat içinde değiştirilmesi dikkat çekti. Hakkında verilen cezaların 2 yıldır uygulanmadığı öğrenilen Akif M.’nin yer aldığı liste, bir gün sonra yeniden değiştirildi. Bu sefer atandığı ilçenin de değiştirildiği görüldü.



Cezaları uygulanmadı

Bakanlığın liste değişimi ile yeniden yönetici olarak görevlendirdiği Akif M. hakkında Rehberlik Araştırma Merkezi’nde görev yaptığı dönemde MEB’in yürüttüğü soruşturmada “öğretmenlere psikolojik taciz (mobbing) uyguladığı” şikâyetleri incelendi. Akif M. hakkındaki şikâyetler için “sübuta erdiği” yönünde değerlendirme yapan bakanlık, “Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak” suçundan “uyarma”, “iş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak” hükmünden de 2 kez “kınama” cezası verildi.

Ayrıca müdür yardımsıcı Akif M.’nin Devlet Memurları Yasası’nın “Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır” hükmüne uygun davranmadığı belirtilerek, başka bir kuruma atanmasına hükmedildi. Ancak müdür yardımcısı Akif M. hakkında son 2 yıldır yürütülen soruşturmalarda verilen cezaların ise uygulanmadığı öğrenildi.



Dipnot da kaldırıldı

Akif M.’nin yer aldığı ilk listede görev yeri değişikliği kararı nedeniyle başka bir ilçede görevlendirildiği görüldü. Ancak MEB’in bir sonraki gün açıkladığı yeni listede müdür yardımcısının öğretmenlere psikolojik taciz uyguladığı kurumda yeniden görevlendirildi. MEB atama listesinde Akif M. hakkında “açıklama” başlığı ile ek bir notun yer alması da dikkat çekti. Listenin sonunda MEB’in “Açıklama: Listemizde bulunan müdür yardımcılarımızdan Akif M.’nin yeniden görevlendirme sürecinde yerleştirmelerinin tercih iptal edilerek değil, maarif müfettişlerinin inceleme-soruşturma teklifine göre idari teklifin uygulanması talabiyle verdikleri dilekçeleri doğrultusunda değerlendirilmişlerdir” ifadeleri yer aldı. Ancak açıklama 4. listede kaldırdı.