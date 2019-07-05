Şanlıurfa'da heyelanda yolu kapanan esnaftan yol kapatma eylemi



Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında bir ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşım aksadı.

Yolun kapanması nedeniyle iş yapamadığını belirten esnaf, Kalealtı Caddesi'nde bir araya geldi. Grup, ellerinde pankart ve dövizlerle belediye binasına kadar slogan atarak yürüdü.

''ZOR DURUMDAYIZ, KİRAMIZI ÖDEYEMİYORUZ''

Esnaf Abdurrahman Sarı, grup adına yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle iş yerlerinin bulunduğu caddenin kapandığını aktararak, "Esnaf olarak çok zor durumdayız. Kiralarımızı ödeyemeyecek duruma geldik. Kapanan yol nedeniyle o güzergahtaki köylerden ilçe merkezine gelinemiyor. Yolun bir an önce açılması için yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Esnafla görüşen Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, konunun takipçisi olduklarını ve yolun kısa zamanda açılacağını söyledi.