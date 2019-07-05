Kerimcan Durmaz hakkında istenen ceza belli oldu

Bursa'da, Instagram hesabından müstehcen video paylaşan sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında, suç duyurusunda bulunulmasının ardından mahkeme, Durmaz'a 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Durmaz'ın davasının 4 Aralık'ta saat 14.00'de görüleceği, davaya katılmaması halinde, ikinci sine polis zoruyla getirileceği bildirildi.

​Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde müstehcen görüntülerini paylaşması büyük tepki çekmişti. Kısa süre sonra paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sevhen ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum' mesajı yayınlamıştı.

Kerimcan Durmaz'ın bu paylaşımının ardından, avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, bir süre önce Bursa Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, milyonlarca takipçisi bulunan Kerimcan Durmaz’ın ’hayasızca hareketler’, ’cinsel taciz’ ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılmasını istedi. Avukatların, savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından, aileler de BTK'ya şikayet yağdırdı.

Soruşturma başlatan savcılık tarafından hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Kerimcan Durmaz'a 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suç duyurusunda bulunan avukatlardan Melih Altıkardeş Kerim Can Durmaz’ın mahkemesinin 4 Aralık’ta görüleceğini açıkladı. Dava, İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi Adliye Sarayı 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Aralık günü saat 14.00'da görülecek. Kerimcan Durmaz ilk mahkemeye katılmazsa, ikinciye polis zoruyla getirilecek.