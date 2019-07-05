450 gün sonra mahkemeye çıkacak

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 450 gün önce tutuklanan yerel Silvan Mücadele Gazetesi’nin sahibi ve muhabiri Ferhat Parlak, pazartesi günü hâkim karşısına çıkacak. Örgüt üyeliği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Ferhat Parlak’a 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ancak iddianamede yer alan suçlamaların bir bölümü hakkında, Parlak’ın daha önce beraat kararı verilmiş ya da ceza almış olması dikkat çekti.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yayımlanan Silvan Mücadele Gazetesi’nin imtiyaz sahibi ve muhabiri olan gazeteci Ferhat Parlak, 13 Nisan 2018 tarihinde, bir grup gizli tanığın ifadelerine dayanılarak, 4 günlük gözaltı süresinin sonunda tutuklandı. O tarihten bu yana hakim karşısına çıkmayan Parlak hakkındaki iddianame sonunda tamamlandı ve duruşma için 8 Temmuz günü belirlendi. 450 gün sonra hâkim karşısına çıkacak olan Parlak hakkında hazırlanan iddianame, Parlak’ın daha önce beraat ettiği ve yine ceza aldığı başka dosyadaki suçlamalar üzerinden hazırlandı. İddianamede bir başka soruşturma dosyasında, Silvan Cumhuriyet Savcılığı’nın kararıyla el konulan ancak soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildikten sonra, Parlak’a iade edilen cd, dvd, flash bellek, hard disk, cep telefonu, kitap, dergi ve bazı gazeteler dava dosyasında deliller arasında sayıldı.