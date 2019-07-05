Sokak hayvanları için ortak proje

Sokaklarda yaşayan can dostlarımızın sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Salman, sokak hayvanlarının kayıt altına alınmadığı sürece bu büyümenin daha da artacağını belirtti. Diğer Belediye Başkanları sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasıyla birçok problemin ortadan kalkacağına inandıklarını belirttiler.

14 belediyeyi kapsayacak özel bir birliğin kurulmasını teklif eden Salman; “Tıpkı atıklar gibi, arıtma gibi bu konuda tüm belediyeleri ilgilendiren bir konu. O nedenle tüm ilçe, belde ve köyleri kapsayacak şekilde hareket etmeliyiz ve kontrollü olmalıyız. Çünkü hayvanlardan insanlara geçebilecek 250 çeşit hastalık bulunmakta. Hayvanlar bu konuda ara istasyon görevi görüyor. Eğer ki sokak hayvanlarımızın takibini yapabilirsek hem onların hem de vatandaşlarımızın sağlığını korumuş oluruz” dedi.