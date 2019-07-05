AYM’den, polis müdahalesine eleştiri

AYM’nin kararına göre, 2015 yılının ikinci yarısından itibaren Türkiye’de yaşanan bombalı saldırılar, DTCF’de 15 kişilik bir öğrenci grubu tarafından protesto edildi. Öğrenciler, o dönem, okul bahçesine “yaşanan saldırıların sorumlusunun iktidar olduğunu” ileri süren bir pankart astı. Pankartta, “Saray’ın istikrarı/5 Haziran 2015 HDP Diyarbakır Mitingi/20 Temmuz 2015 Suruç/10 Ekim 2015 Ankara Barış Mitingi/12 Ocak 2016 Sultanahmet Meydanı/17 Şubat 2016 Genelkurmay önü/13 Mart 2016 Güvenpark/19 Mart 2016 İstiklal Caddesi/Katliam, Kan, Yayın Yasağı, Gözyaşı, Öğrenci Kolektifleri” ifadeleri yer aldı. Özel güvenlik tarafından pankartı indirmeleri için uyarılan öğrenciler bu talebi reddedince fakülteye çağrılan polis, pankartı indirerek 4 öğrenciyi de gözaltına aldı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan öğrencilere 219 lira idari para cezası verildi. Öğrencilerin cezaya itirazı Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildi. Bunun üzerine bir öğrenci, “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle AYM’ye başvurdu.



Tazminat talebi reddedildi

AYM tarafından verilen kararda, anayasada “fikirlerin barışçıl bir şekilde ortaya konabilmesi için toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme” hakkının güvence altına alındığı anımsatılarak, protestoya yapılan polis müdahalesinin “demokratik toplum gereklerine uygun olmadığı” belirtildi. Kararda, “Yaşanan terör saldırılarına dikkat çeken ve saldırılarda ölenlerin unutulmaması çağrısında bulunan afişin asılmasının bir düşünce açıklaması mahiyetinde olduğu hususunda kuşku bulunmamaktadır. Öte yandan başvuruya konu afiş, öğrencilerden oluşan bir topluluğun protesto eylemi sırasında asıldığından anayasada düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına ilişkin güvencelerden yararlanır” denildi. AYM, yeniden yargılama kararı verdi. Kararda, öğrencinin bin lira tazminat talebi ise reddedildi.