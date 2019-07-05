Hakkında soruşturma başlatılan Durmuş: Susmayacağız

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, hakkında açılan soruşturmayla ilgili “Talimatla rapor düzenlendi. Kaybetsek de sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. Durmuş, yıllardır mağdur edilen bakanlık çalışanlarına, bürokratlara, genel müdürlere de “Artık yeter. İtibarsızlaştırılan, dağda bayırda en ufak bir hatada ağır bedeller ödeyen orman mühendisleri, işletme şefleri, işletme müdürleri hatta bölge müdürleri konuşun artık” çağrısında bulundu.

Durmuş’a, gazetemizde yer alan “Memur misafirhanelerinin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin talimatıyla AKP’li milletvekillerine verildiği” haberi sonrasında, soruşturma açılmıştı. Durmuş, soruşturma ile ilgili, dün, Orman Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Rapor fiyasko

Hakkındaki soruşturma için 2 müfettişin görevlendirildiğini belirten Durmuş, “Müfettişlerin düzenlemiş olduğu rapor gerçekten içler acısı. Kimlerden talimat aldıklarını bilmem ama Başmüfettiş Yaşar Sarı ve Ali Hıdır Karslı tarafından düzenlenen inceleme raporu gerçekten kabul edilemez ve bizim için bir fiyaskodur. Benim terör örgütlerine istihbari bilgi verdiğim şeklinde bir bilgi kullanmıştır. Yani, misafirhanede kalan milletvekillerinin gizlilikle burada kaldığını, onların yerinin bildirilmesi terör örgütlerine istihbari bilgi verme anlamına geldiği ifade edilmiştir” dedi. İki başmüfettiş hakkında ve Orman Genel Müdürü Bekir Karaca hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da açıklayan Durmuş, şunları söyledi:

“Teftiş kurulu müfettişlerinin düzenlediği rapor talimatla düzenlenmiştir ve asla kabul etmiyoruz. Bu insanlardan hesap soracağız. Susmayacağız. Sustuğumuz sürece bu saldırılar devam edecek.”

Yıllardır mağdur edilen bakanlık çalışanlarına, bürokratlara, genel müdürlere çağrıda bulunan Durmuş, “Artık yeter. İtibarsızlaştırılan, dağda bayırda en ufak bir hatada ağır bedeller ödeyen orman mühendisleri, işletme şefleri, işletme müdürleri hatta bölge müdürleri konuşun artık. Misafirhanede yaşanan olumsuzluğu dile getirdiğimiz için bize kapalı kapılar ardından teşekkür eden daire yöneticileri hatta içlerinde genel müdür yardımcıları da var. Konuşun artık” dedi.



