‘Deniz Gezmiş’i övmekten' hapis istemi

Mehmet Tüm’e, CHP Altıeylül İlçe Teşkilatı’nın Balıkesir Şoförler Odası toplantı salonunda Devlet Bahçeli ve Sülayman Soylu’yu eleştirdiği, Deniz Gezmiş için ise “Bu ülkenin bağımsızlığı için, demokratik bir Türkiye için emperyalizme karşı idam sehpasına gitti, o bir kahramandır, o bir devrimcidir, o bir sosyalisttir” ifadelerini kullandığı gerekçesiyle dava açıldı.

Tüm için hazırlanan iddianamede, “Silahlı terör eylemlerine katılması dolayısıyla hüküm giyen Deniz Gezmiş’i öven ifadeler kullandığı bu şekilde üzerine atılı suçları teşkil eden eylemleri gerçekleştirdiği iddia, müşteki vekillerinin şikâyet dilekçeleri, CD çözümleme tutanağı, fezleke, şüpheli savunması ve tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla delillerin taktir ve değerlendirilmesi mahkemeye ait olmak üzere şüphelinin yargılanmasının yapılarak üzerine atılı suçtan eylemlerine uyan ve yukarıda gösterilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, şüpheli hakkında TCK’nin 53/(1) maddesindeki güvenlik tedbirlerine hükmolunmasına, karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur” denildi.

Tüm, 9 Temmuz Salı günü sabah 9.45’te Balıkesir Adliyesi 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.