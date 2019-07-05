İmamoğlu İBB Başkanı olarak ilk nikahını kıydı

Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Göktuğ'un kızı Eser Göktuğ ile Okan Üniversitesi yönetim kurulu üyesi Can Özkan Okan'ın düğünlerinin yapıldığı otele, gün boyu birlikte olduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi.

CHP milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da İmamoğluna eşlik etti. İBB Başkanı sıfatıyla nikah cübbesini giyen İmamoğlu “İki genç arkadaşımızın sorumlulukları çok büyük. Mutlulukla ilgili. Yani daimi bir mutluluk sözleşmesi gibi olacak bu. Her iki aile adına konuklarımıza hoş geldiniz diyorum” dedi. Gelin ve damadın şahitleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Meclis Başkanvekili Celal Adan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı da çifte tanıklık ettiklerini beyan edince İmamoğlu, çiftin nikahını kıydı.

Çifte mutluluklar dileyen İmamoğlu, “Allah mesut etsin. Güzel, mutlu, sevgi ve saygı dolu bir yuvanızın olması yanı sıra, umuyorum güzel evlatlarınız olsun. Ve o güzel evlatlarınız, tüm milli değerlerine sahip çıkan, akıldan ve bilimden yana olsun. Çocuklarınıza, mutlaka ve mutlaka Mustafa Kemal Atatürk'ü öğretin” tavsiyesinde bulundu. Kılıçdaroğlu da “Evin tapusu kime verilir? Hanıma verilir tabii ki'' diyerek aile cüzdanını geline verdi.