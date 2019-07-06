Melih Gökçek'in BBG'si

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri tarafından gönderilen ihtirname ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettirilen Melih Gökçek’in evinde “Ankara’nın geniş bir alanını izleyen güvenlik kamera sistemi olduğu” ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri tarafından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e bir ihtarname gönderildi. İhtarnamede; Gökçek’in Ankara’da geniş bir alanı izleyen, belediyeye ait olan ancak “Gökçek’in evine izinsiz kurulan” güvenlik kamerası sistemi olduğu belirtildi. İhtarnamede; kamera sisteminin üç gün içinde iadesi istenerek, aksi halde dava açılacağı da kaydedildi.

Dikmen Vadisi Projesi kapsamında; çevre koruma ve güvenlik hizmetinin yürütüldüğü ANFA’nın ihtarnamesinde, “Söz konusu koruma ve güvenlik hizmeti devam ederken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın talebi ve oluru olmaksızın; mevzuata aykırı bir şekilde yalnızca eski Güvenlik Müdürü olan Recep Yıldırım’ın talebi ile 26 Mayıs 2017 tarihinde, şahsi konutunuz içerisine, şirketimiz demirbaş listesine kayıtlı bulunan kamera kayıt ve kontrol sistemi kurulmuş olduğu, yine bu sisteme dahil olan ve Dikmen Vadisi’nin çeşitli bölgelerine yerleştirilmiş ve parkın tamamını görüntüleyen ve kayıt alan kameralar bulunduğu tespit edilmiştir” denildi.

“Şahsi konutta kişisel amaçlı kullanılmasının hem hukuka hem ahlaka aykırı olduğu belirtilen” ihtarnamede, “Mevzuata göre söz konusu kamera kayıt cihazı ve harddiskleri ve kamera kontrol sisteminin bölgede bulunan şirketimize ait, güvenlik kulübesine kurulması gerekmektedir. Ancak kamera kayıt cihazı ve hard diskleri ile bunların izlenip kontrol edildiği sistemin, kanuna aykırı biçimde şahsi konutunuza kurulduğu ve halen orada bulunduğu tespit edilmiştir. Kamu kaynakları kullanılarak kurulmuş olan ve şahsi kullanımınıza tahsis edilmiş olan ihtara konu gözetleme ve kayıt altına alma sisteminin hangi saikle tarafınızca kullanıldığı ve bu sistem aracılığıyla bugüne dek kimlerin özel görüntülerinin kaydedilip bu kayıtların başka bir yerde yedeklenip yedeklenmediği de bilinmemektedir” ifadeleri yer aldı.

Dikmen Vadisi’nin görüntülü ve sesli şekilde 24 saat süre ile kayda alındığı belirtilen ihtarnamede, “Bu alanlardan her gün yararlanan binlerce kişinin yazılı ve sesli görüntülerinin, rızaları alınmaksızın kayda alınarak, hem Türk Ceza Kanunu’nun 9. bölümünde sayılmış olan ‘Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’ hem de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5. bölümünde düzenlenmiş olan suçların konusunu oluşturmaktadır” denildi.

‘Üç gün içinde iade’

İhtarname ile üç gün içinde iadesi istenen malzemeler ise şöyle sıralandı: “6 adet full HD gece görüşlü motorize lensli muhafazalı kamera, 1 adet Ultra HD nvr kayıt cihazı, 4 adet harddisk, 1 adet switch, 150 metre network kablosu, 50 metre spiral boru, 4 adet kablosuz 1 pro full HD 2’li kamera seti, 1 adet kablosuz 2 pro full HD 3’lü kamera seti, 1 adet kesintisiz güç kaynağı, 4 adet teleskopik kamera direğinin dahil olduğu kamera kayıt ve kontrol sistemi.”