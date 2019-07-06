Merkez Bankası operasyonuna CHP ve İYİ Parti'den tepki

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Erdoğan’ın görevden alma kararının hemen ardından Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Görevden alma kararını sert ifadelerle eleştiren Öztrak şunları kaydetti: "Bunu da gördük. Bağımsız TCMB'nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA"

DURMUŞ YILMAZ: ÜLKEMİZDE EKSİK OLAN ŞEY...

Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Durmuş Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, görevden alınma koşullarını kanunlara göre açıkladı. Yılmaz, kurumsal kimliği güçlü Merkez Bankalarında görevden alma sistemini anlatarak, "Ülkemizdeki uygulamayı bu açıdan değerlendirebilirsiniz" dedi.

Yılmaz sosyal medya hesabından şunları kaydetti: "Madde 27- Başkanlık görevi, özel bir kanuna dayanmadıkça Banka dışında teşrii, resmi veya özel herhangi bir görev ile birleşemez. Bundan başka Başkan, ticaretle uğraşamayacağı gibi, bankalar ve şirketlerde de hissedar olamaz. Hayır dernekleri ile amacı hayır, sosyal ve ...Madde 28- ... Başkan (Guvernör) ancak, 27 nci maddedeki yasakların gerçekleşmesi ve bu Kanunla kendisine verilen görevlerin devamlı surette ifasını imkansız kılacak durumların ortaya çıkması hallerinde, atanmasındaki usule göre görevinden af olunabilir.Yukarıda belirtilen hususlar dışında, kendisi istifa etmediği sürece, Başkanın görevden alınması mümkün değildir. Bu güvence MB bağımsızlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Uygulamadan da görüleceği üzere bu hususun yasada yazması gerekli koşuldur.Yeterli koşul ise bu düzenlemenin siyasetçi tarafından içselleştirilmesidir. İçselleştirme de zamanla ortaya çıkacak kültürel birikimle olur. Ülkemiz de eksik olan budur. Kredibilite ve kurumsal kimlik inşası böyle olur.FED, ECB gibi kurumsal kimliği güçlü MB larında görev değişikliğinin nasıl yapıldığını biliyoruz. Önce aday isimleri ortaya çıkıyor, toplum şöyle veya böyle görüş bildiriyor ve nihayet , üç aylık bir geçiş süresinde, atamaya yetkili makam bir isimle ilgili kararını açıklar.Süreç şeffaftır, belirsizlik yoktur, piyasa açısından sürpriz yoktur. Bu da o topluma düşük enflasyon, yüksek büyüme ve güçlü istihdam ve refah olarak döner. Ülkemizdeki uygulamayı bu açıdan değerlendirebilirsiniz."