Bu şehirde kanser hastaları sadece Allah’a emanet!

Yaklaşık 454 bin nüfusu olan Giresun’da kanser hastaları son bir aydır doktor sıkıntısı çekiyor. Kentteki son onkoloji doktorunun da 6 Haziran’da görevinden ayrılması ile birlikte kanser hastaları doktorsuz kaldı. Hastaların şikayetlerinin artması üzerine konu meclis gündemine taşındı. CHP Milletvekili Necati Tığlı, Sağlık Bakanlığına soru önergesi vererek, doktorların ne zaman atanacağını sordu.

“GİRESUN’A NE ZAMAN ONKOLOJİ UZMANI ATANACAK?”

CHP Giresun Milletvekili Tığlı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Sağlık Bakanlığı'nın bu ay içinde yaptığı atamalara baktığımızda maalesef Giresun'a atanan herhangi bir onkoloji uzmanı doktor yoktur. Bu ayki atama kuralarının bitmesine sayılı günler kala Sağlık Bakanını Giresun'a onkoloji uzmanı bir doktor gönderilmesi için göreve çağırıyorum” dedi.

“YETKİYİ KULLANMAMAK HASTALARI ÖLÜME TERK ETMEKTİR”

CHP'li Necati Tığlı, Giresun'daki kanser hastaları onkoloji uzmanı olmadığı için tedavilerini yaptıramadıklarını belirterek, “Hastalarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız gözlerimizin önünde birer birer eriyor. Ne için? Sağlık Bakanlığı Giresun'a uzman bir onkoloji doktoru gönderemediği için. Bu saatten sonra Giresun'da tedavi olamayan, tedavisi aksayan ve ölen tüm kanser hastalarından Giresun'da ki hastanemize bir doktor gönderemeyen AKP iktidarı ve Sağlık Bakanı sorumludur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ya görevini yaparak Giresun'a uzmanı bir onkoloji doktoru gönderecek ya da görevini yapamadığı için istifa etmesi gerekecektir” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının halen daha Giresun’a atama yapmadığını belirten Milletvekili Tığlı, kanser hastalarının her türlü tedavileri için Ordu veya Samsun’a gitmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Kaynak: Sözcü