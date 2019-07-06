Taksici değil suç makinaları! İnanılmaz konuşmalar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistleri dolandıran, kötü muamelede ve cinsel tacizde bulunan taksicilere yönelik operasyon başlattı.

SON DURAK'TA 63 TAKSİCİ TAKİBE ALINDI

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Beyoğlu ve Beyazıt'ta çay ocağı ve büfeleri taksi durağı gibi kullanan bazı taksi şoförlerinin kendi aralarında organize hareket ettikleri ve turistleri dolandırdıkları belirlendi. İstanbul'a gelen turistleri hedef alan bu taksicilerin tespit edilmesi için özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan bu sivil ekip 4 ay süresince bu taksicileri adım adım izlemeye aldı. Yapılan çalışmalarda 63 taksi şoförü tespit edildi.

ERKETE BİLE TUTMUŞLAR

Taksicilerin işe çıkmadan önce özel olarak tuttukları erketeler (gözcü) aracılığıyla polis operasyonlarına karşı bile önlem aldıkları belirlendi.

TAKSİCİ DEĞİL SUÇ MAKİNESİ GİBİLER

Suça karıştığı belirlenen 25 taksiciye yönelik, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, hakaret, taciz, polise mukavemet gibi suçlara karıştıkları belirlendi. Bir taksicinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten arandığı tespit edildi. Düzenlenen son durak operasyonunda 25 taksici yakalanırken, 38 taksici de ifadelerinin alınması için emniyete çağrıldı.

TURİSTLERE 'KERİZ', 'MAL' VE 'KUŞ' DEMİŞLER

Taksicilere yönelik yapılan teknik takip çalışmasında, taksi şoförlerinin kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmasında dolandırdıkları turistler için, 'Keriz', 'Mal' ve 'Kuş' gibi argo kelimeler kullandıkları belirlendi.

TAKSİCİLERİN İNANILMAZ SUÇ GÖRÜŞMELERİ

Taksicilere yönelik yapılan teknik takiplerden inanılmaz suç görüşmeleri de kayda girdi.

90 lira aldım fazla yemedi: Bir taksicinin başka bir taksici ile yaptığı görüşmede "Bugün çok iş var, Süleymaniye iş dolu. Topkapı'ya iş aldım. 90 lira alabildim fazla yemedi"

1000 dolar kazıkladım: Bir taksicinin dolandırdığı turisti bıraktıktan sonra telefonla aradığı arkadaşına "1000 dolar kazıkladım hadi Fatih'e gel yiyelim".

Siviller var dikkat edin: Erketelerin taksicilere polise yakalanmamaları için uyardıkları ortaya çıktı. Bir erketenin "Abi siviller Yusufpaşa'da uygulama yapıyorlar. Bütün taksileri çeviriyorlar. Taksimetre açık kalsın. Sol şeridi kullanın" dediği belirlendi.

Müşterinin kolyesini satıp yemişler: Bir taksicide yaptığı telefon görüşmesinde "Abi müşteri takside kolye unuttu en az 1000 Euro eder. Gel bunu ıslatalım” dedi.

BEŞİKTAŞLI ROCO'DA DOLANDIRILANLAR ARASINDA

Taksicilere yönelik yapılan teknik takip sırasında, Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Pablo Enzo Roco Roco'da bu taksilerden birine bindi. Beşiktaş'tan taksiye binen Roco, Sultanahmet'e geldiğinde taksiden indi. Taksicinin olay yerinden ayrılmasından sonra polisler Roco'nun taksiye kaç lira ödediğini sordu. Roco, 5.4 kilometrelik bir yol için 18 lira ödemesi gerekirken taksi şoförüne 1000 TL ödeme yaptığını söyledi. Roco, taksiciden şikayetçi olmadı, ancak o taksi şoförü de gözaltına alındı.