Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin deposundan 'jet ski' çıktı. Gökçek'ten açıklama geldi

31 Mart'tan sonra koltuğunu AKP'li Mustafa Tuna'dan devralan Mansur Yavaş'ın belediyedeki araştırmaları sürüyor. Melih Gökçek'in 24 yıl aralıksız büyükşehir belediye başkanlığı yaptığı kurumun deposunda şimdi de jet ski bulundu. Jet skinin kimin ve ne amaçlı alınıp depoya kaldırıldığı şimdilik gizemini koruyor.

Jet ski’nin kayda alındıktan sonra Melih Gökçek’e tahsis edildiği ortaya çıkıp geri çağrılan cipler gibi, ihale yoluyla satışa çıkarılacağı öğrenildi.

Jet ski için Melih Gökçek'ten açıklama

31 Mart'tan sonra koltuğunu AKP'li Mustafa Tuna'dan devralan Mansur Yavaş'ın belediyedeki araştırmaları sürüyor. Bu araştırmalar sonucunda son olarak Kuzey Yıldızı Parkı’nda, belediyeye ait depodan jet ski çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ise "Sahibi bilinmiyor dediğiniz jet ski 2010 yılında Ramazan şenlikleri dolayısıyla alınan ve ASKİ envanterinde bir araçtır" dedi.