Üniversiteli Mehmet'in acı sonu! Arkadaşları haber alamayınca...

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Y. (23) evinde iple asılı halde ölü bulundu

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Mehmet Y.'nin cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAPIYI AÇINCA ŞOKE OLDULAR Kapıyı açıp eve giren arkadaşları Mehmet Y.'yi kapının girişinde iple asılı halde buldu. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Sivas'taki Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Y.'den haber alamayan arkadaşları, evine geldi.

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