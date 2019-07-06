Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Sarnıç'a bir şok daha

Eski futbolcu Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç'tan geçtiğimiz haftalarda icra yoluyla çocuklarını almış, Sarnıç'tan çocukların alınma görüntüleri gündem olmuştu.

Hafta sonu izni için çocuklarını almaya giden genç kadın, iki çocuğunu görünce büyük mutluluk yaşadı. Görülmeye değer görüntülerde Sarnıç, 3 yaşındaki kızı Elvin'nin yüzünde yara olduğunu fark etti. Hayatının şokunu yaşayan Sarnıç, çocuğunu alır almaz şikayet tutanağı hazırlattı.

'AŞIK ŞİDDET UYGULUYOR' İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde bir TV programına katılan Sarnıç, "Dün kızımın videosunu göndermişler eli yüzü yara içindeydi" diyerek Emre Aşık'ın çocuğuna şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Çocuğuna 'sana ne oldu' diye soran Sarnıç, 'düştüm' yanıtını almasına rağmen ikna olmadı. Genç kadın Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne giderek 3 yaşındaki kızı Elvin’in yüzündeki yaraların neden kaynaklandığının tespit edilmesini istedi ve sağlık raporu aldı.