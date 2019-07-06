Havuza girmeden önce mutlaka duş alın

Günümüzde rekreasyon su aktiviteleri her geçen gün giderek yaygınlaşmakta ve özellikle tatil sektöründe önde gelen eğlencelerden bir tanesi. Dr. Karabay, "Rekreasyonel su aktivitelerinden sonra bakteri, virüs, parazit ve hatta mantarlara bağlı enfeksiyonlar ortaya çıkabilir" dedi.

Cilt problemlerinin belirtileriyle ortaya çıkabileceğini aktaran Dr. Mehmet Karabay , ''Su kaynaklı hastalıklar yeterince bildirilmediğinden dolayı gerçek sıklığı bilinmemektedir. Zira çoğu eğlence etkinliği denetlenmeyen mekanlar da veya özel mülklerde meydana gelir. Katılımcılar genellikle hastalık oluşmadan önce ayrılırlar. Su kaynaklı enfeksiyonlar öncelikle gastrointestinal olup, ancak üst solunum ve cilt belirtileriyle de ortaya çıkabilir.